CAEN-GUINGAMP (2-1) : Malherbe se secoue pour retrouver la victoire

Entre une équipe qui reste sur cinq matchs sans défaite comme Guingamp et une autre, comme Caen, battue lors de ses deux dernières sorties, les dynamiques sont forcément un peu différentes. Le début de match le confirmait. Les Bretons étaient bien les premiers à se montrer dangereux. Une reprise de Marcus Coco sur un excellent centre de Nicolas Bénézet obligeait Rémy Vercoutre à un arrêt réflexe près de son poteau (2-1, 8'). Quelques minutes plus tard, le gardien caennais s'employait à nouveau pour écarter une bonne tête d'Elhadji Diallo sur corner (12').



Le premier quart d'heure passé, les Malherbistes commençaient à organiser plus facilement leurs offensives. Vincent Bessat était un peu court pour reprendre de la tête un bon centre d'Andy Delort (17'). La suite était plus mitigée avant de terminer très fort le premier acte. Jonathan Delaplace arrivait lancé à l'entrée de la surface de réparation. Il s'appliquait pour adresser un centre parfait à Ronny Rodelin qui seul devant le but, ouvrait trop son pied pour envoyer le ballon en tribune (43'). Dans la foulée, Caen pressait à nouveau et ce même Ronny Rodelin ne pouvait bien ajuster sa reprise au deuxième poteau (44').



Au retour des vestiaires, les Caennais conservaient la même dynamique. De nombreux corners obtenus ne donnaient rien, mais de toute évidence, l'énergie déployée dans les offensives traduisaient une ambition retrouvée dans le jeu. Les Guingampais pliaient puis rompaient quand d'un slalom dont il a le secret dans le coeur du jeu, Julien Féret s'ouvrait le chemin du but. Sa balle parfaitement enveloppée trompait Jonas Lossl pour l'ouverture du score (1-0, 62'). Puis à l'entrée de la surface de réparation, Andy Delort conservait bien son ballon avant de décocher une bonne frappe à ras de terre pour doubler la mise (2-0, 71'). Le break était fait

Mais Guingamp revint dans ce match à la faveur d'un but de Dorian Levêque qui profita alors d'un moment de flottement dans la défense caennaise (85'). Mais le sérieux était de mise et logiquement, Caen s'imposait dans une partie pourtant mal engagée.