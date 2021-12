Caen-Guingamp : "On a besoin d'un coup de fraîcheur psychologique" selon Patrice Garande

Pour la deuxième fois de la saison, le Stade Malherbe Caen se retrouve à devoir réagir après deux défaites consécutives en championnat. Après un revers à domicile contre Nantes (0-2), les Bas-Normands se sont inclinés à Bastia le week-end passé. "La situation du moment est différente qu'après les défaites contre Lyon et Nice, parce que contre ces équipes là, nous avions été bons, alors que contre Nantes et Bastia, ça a été moins le cas".



Pour expliquer ce coup de moins bien, le technicien caennais parle plutôt d'un manque de fraîcheur psychologique, plutôt que de sortir l'excuse de la fatigue physique. "Les joueurs n'ont pas l'impression d'être fatigués. On a surtout besoin d'un petit coup de fraîcheur sur le plan mental. Quand on est dans des spirales positives, il n'y a pas de bobos. Le danger, quand t'as été dans une série de victoires, c'est le relâchement inconscient. Du coup, on n'a pas le même investissement qu'auparavant. Il faut corriger ça dès ce samedi !"





Patrice Garande avant Caen-Guingamp Impossible de lire le son.

Caen-Guingamp, un match de la 13e journée de Ligue 1 à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest dès 19h45 ce samedi 7 novembre.