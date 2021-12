Football: derby au programme entre Quevilly Rouen Métropole et Dieppe

C'est une belle affiche que pourront voir les supporters des deux clubs seinomarins ce week-end. En effet, si les joueurs de l'agglomération rouennaise occupent toujours la première place du classement avec trois points d'avance sur son dauphin Wasquehal, on retrouve l'adversaire des Rouges et Jaunes, Dieppe, à la 3ème position, quatre points derrière QRM.

Si les deux équipes sont loin d'être les plus prolifiques en terme de buts (11 pour QRM et 13 pour Dieppe), on aura à faire aux deux meilleures défenses de cette poule (trois buts encaissés pour QRM contre cinq pour Dieppe en neuf journées de championnat).

Les deux équipes ont également du mal à s'imposer contre les équipes dites de bas de tableau. En effet, lors de la dernière journée de championnat, Dieppe est allée s'incliner sur la pelouse d'Aubervilliers (13ème, 2-1) et Quevilly Rouen Métropole n'ont su faire mieux que 2-2 contre la lanterne rouge Roye-Noyon (16ème).

"On prépare ce match de la meilleure des façons. Oui, la notion de derby vient s'ajouter mais c'est surtout important pour les supporters. Nous on ne fait pas de ce match une rencontre différente des autres. On ne mise pas toute notre saison sur cette opposition, on cherche surtout à prendre les quatre points de la victoire. Sportivement, cela sera intéressant. Dieppe est sur la continuité de l'année dernière et l'équipe s'est bonifiée, cela va ajouter de l'engouement", nous confie Manu Da Costa.

Une rencontre qui devrait donc tenir toutes ses promesses et qui permettrait aux joueurs de Manu Da Costa de prendre encore un peu plus le large en cas de victoire auquel cas ils pourraient voir renvenir à leur hauteur leur club voisin.