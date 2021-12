Londres (AFP). Les autorités égyptiennes ont suspendu l'arrivée de vols britanniques à Charm el-Cheikh

Les autorités égyptiennes ont suspendu l'arrivée à Charm el-Cheikh des vols des compagnies britanniques censées rapatrier les touristes britanniques, a annoncé vendredi EasyJet. "Les autorités égyptiennes ont actuellement suspendu les atterrissages des compagnies britanniques à Charm el-Cheikh. Cela veut dire que 8 des 10 vols d'EasyJet prévus (vendredi) ne vont plus pouvoir opérer", selon un communiqué. Vingt-neuf vols sont prévus vendredi pour rapatrier les touristes britanniques de Charm el-Cheikh, la station balnéaire égyptienne d'où avait décollé samedi l'avion russe qui a explosé en vol avec 224 occupants, a annoncé l'aviation civile égyptienne. Londres avait suspendu tous les vols de compagnies britanniques au départ de Charm au surlendemain du drame. Quelque 20.000 touristes britanniques sont toujours à Charm el-Cheikh et le gouvernement britannique avait annoncé jeudi qu'il autorisait des compagnies à les rapatrier à partir de vendredi. Trois compagnies britanniques, EasyJet, Monarch et Thomson, ont affiché des vols au départ de Charm el-Cheikh vendredi sur leurs sites internet. Le groupe jihadiste Etat islamique a affirmé être derrière le crash. Londres et Washington, au diapason d'une majorité d'experts aéronautiques, ont ouvertement accrédité l'hypothèse d'un attentat.

