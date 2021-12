Paris (AFP). Les Républicains et le FN inquiets des 3 millions de migrants prédits en UE d'ici 2017

Les partis Les Républicains et Front national se sont inquiétés mercredi, dans des communiqués et tweets séparés, de la prévision par Bruxelles de l'arrivée de trois millions de migrants dans l'Union européenne d'ici à 2017. "Après les 800.000 entrées illégales constatées depuis le début de l'année 2015, ce chiffre (de 3 millions) confirme que la crise migratoire à laquelle nous faisons face s?installe et s'aggrave. Il rappelle l?impérieuse nécessité d?une action ferme et déterminée aux dirigeants européens, et notamment à François Hollande et Angela Merkel, qui, se laissant guider par une idéologie dangereuse, ont multiplié les appels à l?immigration, jusqu?à perdre tout contrôle de la situation", affirme dans un communiqué le député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti, secrétaire général adjoint des Républicains. "Alors que c?est la survie même du projet européen qui est désormais en jeu, la question de la protection des frontières extérieures de l'Union doit être la priorité absolue. Nous ne pouvons tolérer plus longtemps que l?Europe soit laissée à l?abandon, ouverte à des vagues continues d?immigration non maîtrisée", écrit-il. "L'UE est impuissante face à la brutale accélération de la crise migratoire", a commenté sur Twitter Marine Le Pen, la présidente du FN. "L'Union européenne se révèle structurellement et philosophiquement inapte à limiter l?arrivée de migrants en Europe, et sans doute d'abord parce que les responsables de cette crise ne cherchent aucunement à l?endiguer. Comme l'ont révélé les propos du patron d'Airbus, Thomas Enders, l'immigration massive est voulue pour faire pression à la baisse sur les salaires" écrit le parti dans un communiqué. "Pour le Front National, cette perspective est parfaitement intolérable. Les Français n'ont pas à subir indéfiniment les conséquences de cette folle politique soutenue aussi bien par l'UMP que par le PS. Il est désormais incontestable que seules des frontières nationales autour d?un Etat souverain sont de nature à protéger nos peuples de la submersion migratoire en cours", demande le parti d'extrême droite. La Commission européenne a estimé jeudi que trois millions de migrants devraient arriver d'ici à 2017 en Europe, ce qui aurait "un impact faible mais positif" pour la croissance.

