Kyoto (Japon) (AFP). Geisha, une vie de renoncements au nom de la culture japonaise

Dans le monde reclus des quartiers de geishas de Kyoto où tout semble presque inchangé depuis le XVIIe siècle, des jeunes filles mènent une vie d'ascète pour préserver les arts et coutumes du Japon dans tout leur raffinement. Serrées dans leur kimono bien droit, le visage fardé de blanc, les geishas, ou plutôt "geikos" dans l'ancienne capitale impériale, glissent avec élégance le long des rues pavées du quartier de Gion, se rendant d'un rendez-vous à l'autre dans les maisons de thé. Elles ont quitté l'école à 15 ans pour commencer comme domestique avant de devenir rapidement maiko, apprentie geisha. Les cinq années suivantes sont une intense formation à la danse traditionnelle, aux instruments japonais - le luth et le shamisen à trois cordes - mais aussi à l'étiquette et à l'art de la conversation. Vers l'âge de 20 ans, elles accèdent au titre de geiko. Leur métier est alors de divertir des hôtes de marque, le plus souvent lors de dîners ou banquets. Ces hommes politiques ou hommes d'affaires ne savent souvent pas combien coûte une soirée avec une des 175 geikos de Kyoto, avant d'en recevoir la facture exorbitante. - Vaincre le découragement - "Les gens s'imaginent que c'est glamour, mais c'est une véritable épreuve", confie la célèbre geiko Kikumaru, agenouillée sur les tatamis d'une maison de thé de Kyoto, lors d'un rare entretien avec la presse, récemment accordé à l'AFP. Maintenant âgée de 31 ans, elle se rappelle ses plus jeunes années. "Vous sacrifiez votre adolescence à vous former pour devenir geisha et parfois vous voudriez tout laisser tomber. Mais il faut vaincre ce sentiment". Cruelle est la rencontre fortuite d'une apprentie avec ses contemporaines restées à l'école. "Lorsqu'une maiko en chemin pour se rendre à un banquet croise un groupe d'écolières de son âge vêtues de leur uniforme, elle les imagine partant joyeusement dîner ensemble pendant qu'elle sera accroupie sur un tatami. Elle n'a aucune vie privée et fait chambre commune avec trois ou quatre autres filles", raconte Kikumaru. "La geiko a pour devoir de protéger et prolonger la culture et les traditions japonaises qui disparaissent progressivement", explique-t-elle dans le doux dialecte de Kyoto. "Nous devons veiller à l'image que nous projetons. Lorsque nous sortons il nous faut toujours faire attention à la façon dont nous marchons, à notre maintien, notre comportement. Il nous est interdit d'être sur Facebook ou tout ce qui y ressemble", dit-elle. Pas question non plus, cela va de soi, d'être vue par exemple en train de manger des frites. Mais là les geikos, dans un geste de grandes soeurs compréhensives, ont trouvé pour leurs apprenties une solution. "Une maiko n'a de fait pas le droit d'aller dans un fast-food ou une boutique de mode où l'on vend des mini-jupes. Mais il leur arrive de mourir d'envie de frites", sourit Kikumaru. "Dans ces cas-là, nous enfilons un jean et nous allons incognito leur en acheter pour qu'elles les mangent en secret à la maison", avoue-t-elle. - Une confidente - La perception que l'on a des geishas est souvent bien loin de la réalité et nombre des collègues de Kikumaru ont été horrifiées par le film "Mémoires d'une geisha" sorti en 2005 - inspiré du roman d'Arthur Golden - qui donnait l'idée de femmes légères. Si des geishas d'autres parties de Kyoto et du Japon ont parfois proposé par le passé des rapports sexuels, celles de Gion se plaignent que les étrangers les confondent avec des prostituées. "Les films exagèrent bien sûr. Qu'est-ce qui diffère entre ce film et la vraie vie d'une geisha ? Eh bien, à peu près tout !", s'exclame en riant Kikumaru. Certes, "il y a des femmes qui exercent un métier différent de celui d'une geiko", dit-elle pudiquement. "Pourtant on a tendance à nous dépeindre toutes de la même manière", ajoute-t-elle, en insistant: "Il n'y a pas d'intimité physique (), une geiko est une confidente". Et leur rapport aux hommes n'est peut-être pas celui de la soumission qu'on imagine, laisse entendre Kikumaru. "Les geishas de Kyoto étaient à l'origine des filles de samouraïs. Lorsque le système féodal s'est effondré, ces jeunes femmes, par les qualités et la grâce que leur donnait leur origine sociale, ont acquis l'art de divertir pour soutenir leur famille, dont elles sont devenues le véritable pilier". Et si la geisha, de ses petits pas, est toujours derrière l'homme, c'est que dans les temps passés, faits de sabres et de soldats, il était dangereux de marcher devant, affirme la geiko. "C'est en fait très galant !".

