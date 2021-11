Paris (AFP). Le bikini ou l'histoire d'une bombe...anatomique

1er juillet 1946, les Américains procèdent au premier d'une série d'essais nucléaires sur un atoll du Pacifique sud. Quatre jours plus tard, le Français Louis Réard présente, à Paris, un maillot de bain qu'il espère tout aussi "explosif" et auquel il donne le nom de ce petit îlot, Bikini. "Le bikini: une bombe anatomique", vantait le slogan de ces deux petits bouts de tissu, un bandeau pour le haut et deux triangles inversés pour le bas, qui était vendu dans un emballage pas plus grand qu'une grosse boîte d'allumettes. Pour présenter la trouvaille, il fallait un écrin. Ce fut à la piscine Molitor, haut lieu du Tout-Paris des années 1930 que Louis Réard, ingénieur automobile dont la famille tenait une boutique de lingerie, décida de présenter "son" bikini, le 5 juillet 1946. Un défilé anniversaire présentant ce modèle historique mais aussi d'autres de pièces rares, des maillots de bains de 1890 à 1970, aura lieu dimanche dans ce chef d'oeuvre de l'art déco à l'occasion du Salon de la lingerie "Mode City" (du 4 au 6 juillet). Près de 70 ans plus tôt, Louis Réard, lui, n'avait trouvé aucun mannequin professionnel pour porter le bikini dont la présentation officielle fut faite par une danseuse nue de 19 ans, Micheline Bernardini, qui officiait au Casino de Paris et passa à la postérité. Car l'invention, à la une des journaux du monde entier, fait aussi très vite scandale. En Europe, sous la pression de l'Église, les gouvernements italien, espagnol et belge interdisent la vente des bikinis. En France, s'il est prohibé sur les plages de l'Atlantique, il est autorisé sur celles de la Méditerranée. "L'arrivée du bikini est un événement dans l'histoire de la mode parce qu'il montre pour la première fois ce que les femmes n'osaient pas montrer jusqu'alors, leur nombril. C'est ça, la vraie révolution", explique à l'AFP Ghislaine Rayer, qui possède une des plus importantes collections de maillots de bains d'époque au monde avec près de 5.000 pièces. Il faut dire qu'outre le nombril, le bikini signé Réard montre aussi largement les fesses, ce qui fait dire à certains que l'ingénieur a aussi inventé le string - Le bikini de BB - Si le maillot deux pièces existe depuis longtemps déjà, c'est la culotte taille haute, montant sur le ventre qui est encore préférée par ces dames dans l'immédiat après-guerre, comme en témoignent les images de pin-up ou d'actrices américaines, Marilyn Monroe en tête. Après sa présentation houleuse du 5 juillet 1946, le bikini entame une traversée du désert et il faudra attendre 1953 pour qu?une autre bombe éclate, à Cannes cette fois, pendant le festival. Elle s'appelle Brigitte Bardot et va affoler les photographes en posant en bikini blanc à fleurs sur la plage du Carlton. "C'est elle qui va faire du bikini une pièce emblématique. En le portant, elle le fait entrer dans le mythe Bardot", explique à l'AFP Marie-Laure Bellon, organisatrice du salon Modecity. "Après le scandale, le bikini va se démocratiser, les femmes vont vouloir de plus en plus montrer leur corps, se faire bronzer", ajoute-t-elle. Dans les années 1960, le maillot devient un incontournable et sa popularité se voit renforcée par ses apparitions au cinéma, l'une des plus mémorables étant celle d'Ursula Andress sortant des eaux, coquillages en main et poignard au côté, dans une fameuse scène de "James Bond contre Dr No", en 1962. Des chansons aussi lui sont consacrées comme, en 1960, "Itsy bitsy, petit bikini", titre américain au succès mondial repris notamment par Dalida et Richard Anthony qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui n'ose pas s'afficher en bikini sur la plage. "Il faudra toutefois attendre les années 1970, époque où les femmes s'émancipent et brûlent leur soutien-gorge en public pour que le bikini tel que l'avait conçu son concepteur réapparaisse" définitivement cette fois, relève Ghislaine Rayer.

