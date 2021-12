Lyon (AFP). Ligue des champions: impuissant, Lyon quasiment éliminé

Impuissant en attaque, Lyon s'est incliné contre le Zenit St-Pétersbourg (2-0) mercredi au stade Gerland et a très probablement perdu ses dernières illusions de se qualifier pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, après seulement quatre journées. Mathématiquement l'OL, dernier du groupe H (1 point) peut encore revenir sur Valence, en échec à La Gantoise (1-0), qui totalise six points. Mais les chances lyonnaises sont désormais infimes. A défaut de qualification pour les 8es de la C1, la réception de La Gantoise dans trois semaines, pourrait toutefois se révéler capitale pour la qualification pour l'Europa League. Il faudra alors se relancer dans l'optique d'arracher la 3e place de la poule et se qualifier pour les 16es de finale de la C3, une épreuve où le club rhodanien serait sans doute mieux à sa place. En revanche, le Zenit, leader, qui a fait le plein de points (12), a décroché définitivement sa qualification pour la suite de l'épreuve reine du football européen. Certes, les Lyonnais, qui ont terminé à dix après l'exclusion de Maxime Gonalons, averti deux fois (33, 72), n'ont une nouvelle fois pas démérité, mais deux buts de l'avant-centre Artem Dzyuba, ont donné un avantage décisif au Zenit (26, 57). A chaque fois, il a été servi par l'inévitable Hulk, déjà déterminant à l'aller gagné par l'équipe russe (3-1). Dans le même temps, les joueurs supposés faire la différence pour l'équipe lyonnaise, Alexandre Lacazette ou Mathieu Valbuena, ont fait preuve d'impuissance, bien pris par l'organisation défensive du Zenit. Cette défaite, la troisième en quatre journées, sanctionne une nouvelle fois, en Ligue des Champions, une domination stérile et un manque d'adresse devant la cage de la part de l'OL, qui n'a pas su concrétiser ses temps forts, alors qu'il s'appuyait sur sa force de frappe offensive la saison dernière. - Bedimo sur l'équerre - Ainsi, le gardien Youri Lodygin a repoussé une tentative de Henri Bedimo (23), lequel a ensuite trouvé l'équerre du montant d'un tir lointain (36). Corentin Tolisso, servi par Mathieu Valbuena en retrait manquait le cadre (30), tout comme Mapou Yanga-Mbiwa, alors que le but était vide après une tentative de Maxime Gonalons repoussée par Lodygin (32) lequel sortait encore bien devant Tolisso (38). Enfin, l'Espagnol Sergi Darder ratait le cadre à son tour (45). De son côté, le Zenit a joué comme à l'aller, en laissant la possession du ballon à Lyon. Mais, outre ses deux buts, ses incursions dans le camp lyonnais ont toujours été dangereuses à l'image du sauvetage de Samuel Umtiti devant Danny en début de partie (18), alors que ce dernier était contré par Anthony Lopes après un contre mené par Hulk, encore lui (21). L'Olympique lyonnais tentera de se remettre moralement de cet échec, dès dimanche, toujours à Gerland (21h00) pour le derby contre Saint-Etienne, 2e ex-aequo avec lui en Ligue 1. Les Verts sont engagés en Europa league (Gr.G) et jouent aussi un match capital jeudi à domicile pour sa qualification en 16es de finale de la C3 contre le club ukrainien du FC Dniepro.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire