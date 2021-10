Saint-Pétersbourg (AFP). Ligue des champions: Lyon à la recherche de la bonne formule en Russie

Lyon, en panne avec son 4-4-2 en losange, devrait évoluer en 4-3-3, mardi à Saint-Pétersbourg contre le Zenit en Ligue des champions (20H45), afin de se relancer et de retrouver des certitudes. L'OL partage la dernière place du groupe H avec La Gantoise (1 point), avec qui il avait concédé un résultat nul (1-1) avant de perdre à domicile contre Valence (2-1), alors que le club russe en occupe la tête (victoires 3-2 en Espagne et 2-1 contre les Belges). Si cette rencontre à Saint-Pétersbourg ne constitue pas un couperet en cas de nul ou de défaite, l'Olympique lyonnais se retrouverait alors néanmoins en très mauvaise posture en vue de la qualification pour les 8e de finale, objectif toujours affiché du club rhodanien. "Nous jouerons face au Zenit avec beaucoup d'ambition. Il y a une prise de conscience qu'il faut réagir très vite après la défaite contre Valence. Ce match arrive au bon moment pour obtenir un résultat. Nous savons qu'il faut gagner pour revenir sur nos concurrents à la fin de la phase aller", a insisté mercredi le président Jean-Michel Aulas. Et pour relancer l'équipe, un changement de système est dans l'air. L'OL, qui rejouera contre l'équipe russe dès le 4 novembre à Gerland, devrait confirmer le dispositif avec trois attaquants et trois milieux adopté à la mi-temps du match à Monaco (1-1), vendredi. Ce schéma tactique avait été abandonné le 27 octobre 2013 (victoire 2-1 à Monaco 2-1) au profit d'un 4-4-2 dit en losange avec un milieu défensif, deux relayeurs et un meneur de jeu dans l'axe en soutien de deux attaquants. A l'heure actuelle, l'OL ne dispose pas dans son effectif des joueurs pour continuer à jouer de la sorte en raison notamment des blessures des attaquants Nabil Fekir jusqu'en mars, et Aldo Kalulu pour un à deux mois, alors que le retour du milieu offensif Clément Grenier, absent depuis fin juillet, n'est pas espéré avant trois semaines. - Ghezzal et Ferri pressentis dans le onze - Ces changements sont rendus nécessaires par le manque de cohésion affiché par l'équipe depuis le début de saison pour être constant sur la totalité d'une rencontre. Ils devraient notamment profiter à Rachid Ghezzal, pour évoluer sur l'aile gauche, et à Jordan Ferri, pour retrouver une place de titulaire au milieu, à la place de l'Espagnol Sergi Darder, arrivé en août de Malaga et à la peine dans un système où il n'a pas de repères. Cette organisation implique ainsi de faire jouer Mathieu Valbuena sur le côté droit plutôt qu'en meneur de jeu à la pointe du losange où son influence dans le jeu est insuffisante tout comme sa relation avec l'attaquant Alexandre Lacazette qui retrouvera une position d'unique avant-centre. "Le changement a porté ses fruits. Nous verrons. Il faut se projeter vers un football plus ambitieux et plus dynamique", a prévenu l'entraîneur Hubert Fournier dès la fin du match à Monaco. Les changements opérés en Principauté ont aussi traduit les difficultés d'adaptation des recrues estivales et les joueurs formés au club devraient former la base du onze de départ contre le Zenit. Ils étaient sept issus du centre de formation à terminer la rencontre à Monaco alors qu'à l'inverse, seuls deux des éléments engagés cet été, sur les cinq titularisés contre l'ASM, ont fini le match. Ces changements de système, déjà évoqués avant la trêve internationale, pourraient ne pas être définitifs mais peuvent être une solution d'attente avant les retours espérés prochainement de Grenier et de Kalulu.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire