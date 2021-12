Déguisés en cônes de signalisation, ils bloquent les rues de Londres.

Vers 4 h du matin, la police a dû intervenir à cause d’un embouteillage inhabituel. Un groupe de fêtards s’amusait à bloquer une rue du quartier de Kingston, dans le sud-ouest de la capitale britannique.

La police a raconté l’incident via son compte Twitter le lendemain matin. Certainement très amusé par la situation, l'un des policiers a tweeté :





A very interesting #Halloween style call out for our emergency response team! pic.twitter.com/r89QmSIeRL