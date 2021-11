Paris (AFP). Le prix Goncourt à Mathias Enard pour Boussole

Le prix Goncourt, le plus prestigieux de l'édition francophone, a été décerné mardi à Mathias Enard pour "Boussole" (Actes sud), a annoncé le jury. Le prix Renaudot a pour sa part été attribué à Delphine de Vigan pour "D'après une histoire vraie" (JC Lattès). Fasciné par l'Orient, Mathias Enard (43 ans), qui était l'un des favoris, a été élu dès le 1er tour de scrutin par six voix, selon l'écrivain Didier Decoin, secrétaire général de l'académie Goncourt. L'autre favori de ce prix, Hédi Kaddour, et l'outsider Tobie Nathan, ont aussi obtenu des voix, a-t-il ajouté. Livre pour réhabiliter l'Orient, "Boussole" plonge le lecteur, le temps d'une nuit, dans les rêveries opiacées d'un musicologue viennois épris de l'évanescente Sarah. Un des objectifs du livre, a expliqué en substance Enard, était de lutter contre l?image simpliste et fantasmée d?un Orient musulman et ennemi, en montrant tout ce qu?il nous a apporté. Delphine de Vigan, 49 ans, était de son côté la seule femme en lice pour le Renaudot. Son livre a déjà été vendu à plus de 107.000 exemplaires, un des meilleurs chiffres de la rentrée. "D'après une histoire vraie" (JC Lattès) est un roman terriblement malin, volontairement placé sous le signe de Stephen King.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire