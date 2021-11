Deux évacuations par hélicoptère sur un paquebot

Traversée peu commune pour les passagers du paquebot Boudicca, vendredi 30 octobre, qui auront vu à deux reprises l'hélicoptère de la Marine Nationale venir se poster près du navire pour héliporter deux personnes.

D'abord, vers 15h30, le Cross Jobourg a été informé par les gardes côtes britanniques qu'une passagère souffrait d'une hémorragie intestinale. Le paquebot se trouvait alors à 46 kilomètres au nord de Cherbourg. La passagère britannique âgée de 80 ans a donc dû être héliportée une heure plus tard, puis transférée ves l'hôpital Jacques Monod du Havre vers 17h45.

Vers 21h, nouvelle alerte : un homme de 75 ans de nationalité britannique est victime d’un accident cardio- vasculaire. Cette fois le Boudicca navigue à 72 kilomètres au large du Cap d'Antifer et c'est le Cross Griz-Nez qui coordonne les opérations. Là encore, c'est l'hélicoptère EC-225 de la Marine Nationale et une équipe médicale de l'Ecole des Fourriers, de Querqueville, qui sont amenés à intervenir. A 23h, la victime est hélitreuillée, accompagnée par sa compagne, avant d’être prise en charge 25 minutes plus tard à l'hôpital du Havre.