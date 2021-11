Vienne (AFP). Crise syrienne : fin de la réunion de Vienne, prochain rendez-vous dans deux semaines

La réunion internationale sur la Syrie, ouverte vendredi matin à Vienne, s'est achevée après huit heures de négociations, avec des points d'accord mais un désaccord majeur sur le futur rôle de Bachar al-Assad, et reprendra dans deux semaines, a annoncé le ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius. "Nous avons abordé tous les sujets, même les plus difficiles. Il y a des points de désaccord, mais nous avons suffisamment avancé pour que nous nous retrouvions, dans la même configuration, dans deux semaines", a-t-il déclaré. "Il y a des points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord, le principal point de désaccord étant le rôle futur de M. Bachar al-Assad", a ajouté le chef de la diplomatie française. "Mais il y a un certain nombre de points sur lesquels nous nous sommes mis d'accord, notamment sur le processus de transition, sur la perspective d'élections et la façon dont tout cela devait être organisé et sur le rôle des Nations unies". Les membres de la vingtaine de délégations présentes dans la capitale autrichienne, dont celles des Etats-Unis, de la Russie, de l'Iran et de l'Arabie Saoudite, ont quitté l'hôtel Impérial, la plupart sans faire de déclarations. Un communiqué commun devrait être publié en fin d'après-midi. "Des problèmes importants subsistent, mais nous sommes parvenus à des points d'accord. Cette réunion n'a pas été facile, mais elle a été historique", a pour sa part résumé le Haut-Représentant de l?Union européenne pour les Affaires étrangères, l'Italienne Federica Mogherini. La suite des tractations internationales sur la Syrie aura lieu "sous les auspices des Nations unies", a-t-elle ajouté.

