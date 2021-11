Paris (AFP). Amaury finalise la cession du Parisien/Aujourd'hui en France à LVMH

Le groupe Amaury a annoncé vendredi avoir finalisé la cession du quotidien Le Parisien/Aujourd'hui en France au groupe de luxe LVMH de Bernard Arnault, déjà propriétaire des Échos, pour se recentrer et "accélérer" ses activités dans le sport. Après cette cession, dont le montant n'a pas été communiqué, "le Groupe Amaury va accélérer la croissance de ses activités sportives autour de ses filiales A.S.O. et L?Équipe dans un marché dynamique", a indiqué Philippe Carli, directeur général du Groupe Amaury, cité dans un communiqué. Outre l'information sportive avec L?Équipe, Amaury est spécialiste de l?organisation d?événements sportifs en France et à l?international, avec notamment des marques comme Le Tour de France, ou Le Dakar. L'Autorité de la concurrence avait donné son feu vert sans conditions, il y a moins de dix jours, au rachat des titres de presse Le Parisien et Aujourd'hui en France par le groupe de luxe LVMH. LVMH, déjà propriétaire du quotidien économique Les Échos et de l'hebdomadaire Investir-Le Journal des Finances, avait annoncé en mai son intention de racheter Le Parisien/Aujourd'hui en France, deuxième quotidien français. Selon le Figaro, le groupe de Bernard Arnault n'aurait offert que 50 millions d'euros pour les deux titres Le Parisien et Aujourd'hui en France, qui se vendent, en cumulé, à 378.000 exemplaires par jour, et génèrent 185 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Ce prix ne serait que le quart des 200 millions réclamés par Amaury lors d'une précédente tentative de vente en 2010. Le Parisien a réussi à redresser ses comptes après quatre ans de déficit, suite à un sévère plan d'économies. Mais il reste affaibli par des ventes en recul de quelque 8% par an depuis 2 ans et la crise du marché publicitaire. Il est aussi en retard dans le numérique. En s'offrant bon marché des titres papier, Bernard Arnault suit les traces d'autres milliardaires français comme Patrick Drahi, propriétaire de Numericable-SFR, qui a récemment racheté Libération et l'Express, de Xavier Niel (Free), coactionnaire du Monde et du Nouvel Observateur, et avant eux de Serge Dassault, qui possède le Figaro. Depuis le décès de Philippe Amaury en 2006, sa veuve Marie-Odile a tenté à plusieurs reprises de vendre Le Parisien.

