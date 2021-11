Delaplace et Moinard sur le parcours du Tour : "ce sera usant !"

Les coureurs professionnels du Cotentin, Anthony Delaplace (Bretagne Séché) et Amaël Moinard (BMC Racing) ont effectué la reconnaissance d'une partie de la seconde étape du Tour de France 2016, mercredi 28 octobre. Partis des Pieux en début de matinée, à une allure tranquille, pour arriver 1h50 plus tard, là où sera installée la ligne d'arrivée, le 3 juillet, sur la côte de la Glacerie.

Peu de plat

"C'était plus dur que je ne pensais", constate Amaël Moinard, qui souligne la rudesse de ces 45 derniers kilomètres. "Une fin d'étape vallonnée où il y a très peu de plat, à part à Querqueville et Equeurdreville où l'on verra peut-être un regroupement de peloton". Pour les deux coureurs, "ce sera usant", et seule la moitié du peloton arrivera au pied de la côte de La Glacerie. "C'est toujours en prise, avec des changements de direction, des relances..." ajoute Anthony Delaplace, qui espère être sélectionné et pouvoir "jouer un coup" lors de l'étape, dans les petites routes de La Hague.

"Pour les puncheurs"

Au jeu des pronostics, le coureur né à Valognes voit un "puncheur-grimpeur" remporter cette étape et passer ces côtes finales. "Ca va faire vraiment mal. Seul quelqu'un comme Peter Sagan peut envisager de passer cette difficulté et remporter l'étape". "Les prétendants à la victoire vont se découvrir ici, dans la côte, pour ne pas perdre des secondes et prendre des bonifications en vue d'un classement général et d'un podium à Paris" poursuit Amaël Moinard. Réponse le 3 juillet 2016.

Les impressions d'Amaël Moinard

Les impressions d'Anthony Delaplace