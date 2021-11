VIDEO - Un faon refuse de quitter son sauveteur

Darius, est un américain qui a eu la chance d’assister dans son jardin à la naissance de deux faons. Il habite près du parc national de Yellowstone. Malheureusement, l'un des petits s'était blessé à une patte. La mère a renié le jeune faon, incapable de la suivre.

Trop jeune, trop faible pour survivre seul dans une nature, le petit faon a été accueilli par Darius. Ce dernier a subvenu à ses besoins au milieu de ses chats et chiens.

Un bout de carton et des bouts de ficelles pour lui faire une attelle à la patte et le tour est joué. Cela lui permettra de marcher normalement. Rapidement, l’animal reprendra des forces et apprendra à boire au biberon.

Darius a essayé de retrouver la mère de ce faon. L’animal a même été relâché au milieu d’une nouvelle famille. Mais trop attaché à son sauveteur, le faon est toujours revenu chez Darius. Jusqu’au jour où le petit animal a enfin retrouvé sa véritable famille.