Paris (AFP). Air Cocaïne: les deux pilotes condamnés sont rentrés en France

Les deux pilotes d'avion français condamnés en août à 20 ans de prison en République dominicaine pour trafic de cocaïne, Pascal Fauret et Bruno Odos, sont rentrés en France le week-end dernier, a déclaré lundi à l'AFP leur avocat français, confirmant une information du Figaro. "Ils sont en France non pas pour fuir la justice mais pour chercher la justice. Ils ne se sont pas évadés car ils n'étaient pas en prison", a affirmé Me Jean Reinhart. Laissés en liberté dans l'attente de l'examen de leur appel, les condamnés avaient toutefois interdiction de quitter la République dominicaine.

