Paris (AFP). Accident de car: un coordonnateur pour accompagner les familles

Le secrétaire d'État aux Transports Alain Vidalies a annoncé lundi la nomination dans les prochaines heures d'un "coordonnateur national" chargé de l'accompagnement des familles des victimes de la collision de Puisseguin (Gironde) qui a fait 43 morts vendredi. "Je vais désigner un coordonnateur national, un haut fonctionnaire, chargé de l'accompagnement des familles, pour les réunir régulièrement pour leur dire où en est l'enquête", a expliqué Alain Vidalies au micro de France Info. Le secrétaire d'Etat a également confirmé qu'il faudrait deux à trois semaines pour identifier définitivement les corps des victimes. Sur les circonstances du drame, Alain Vidalies a souligné qu'il était difficile de tirer des leçons à ce stade, préférant attendre les conclusions de l'enquête menée par le procureur de la République. "Les conditions matérielles qui étaient la première réponse qu'il fallait apporter, l'état de la route, de sa signalisation, l'état des engins, le camion et le car, tout ça aujourd'hui ne donne aucune indication que nous serions dans une situation où la règlementation n'aurait pas été respectée", a-t-il précisé. Le secrétaire d'Etat a estimé que les questions prioritaires à élucider était la position du camion qui "s'est retrouvé en portefeuille sur la voie de circulation du car" et les raisons de l'embrasement du car, qui "s'est enflammé en devenant un piège mortel pour toutes les victimes". Sur l'état des chronotachygraphes, ces boîtiers qui enregistraient le temps de conduite et la vitesse du camion et du car, Alain Vidalies a expliqué ne pas savoir s'ils seraient exploitables. Le secrétaire d'Etat a également mis en garde tous ceux qui "à partir d'expertises improvisées" avancent des "explications prématurées". L'accident, qui a fait 43 victimes, s'est produit vendredi vers 07H30 sur la RD-17 à la sortie de Puisseguin. Selon les premiers éléments, le camion était en portefeuille en travers de la route quand le bus l'a percuté, dans une courbe. Les deux véhicules se sont embrasés très rapidement. C'est l'accident routier le plus meurtrier en France depuis celui de Beaune (Côte d'Or) en 1982, qui avait coûté la vie à 53 personnes.

