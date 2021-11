Jérusalem (AFP). Les violences persistent en Cisjordanie après un accord diplomatique

La vague des attaques au couteau contre des Israéliens a continué dimanche en Cisjordanie occupée où une adolescente palestinienne a été tuée par des policiers israéliens, au lendemain de l'annonce de mesures d'apaisement centrées sur l'esplanade des Mosquées, épicentre de la flambée des violences. Ces troubles persistants illustrent les incertitudes sur le possible effet de détente des annonces faites samedi par le secrétaire d'Etat américain John Kerry. Près du tombeau des Patriarches à Hébron, lieu saint pour les musulmans et les juifs, des gardes-frontières ont ouvert le feu sur une Palestinienne qui s'est approchée d'eux avec un couteau en hurlant quand ils lui ont demandé de s'identifier, a rapporté la police israélienne. L'adolescente de 17 ans, identifiée par les médias palestiniens comme Dania Irshaid, a succombé à ses blessures. Des témoignages palestiniens contestent cependant la version israélienne et affirment que la jeune femme n'avait pas de couteau. En Cisjordanie occupée également, deux Israéliens ont été sérieusement blessés dans deux attaques distinctes à l'arme blanche dont les auteurs ont pris la fuite, ont rapporté l'armée et la police israéliennes. L'une d'elles a eu lieu entre Naplouse et Ramallah, près de la colonie juive d'Ariel, où des colons ont exprimé leur colère en bloquant un carrefour important, selon des médias israéliens. Un suspect Palestinien a été arrêté, a annoncé en soirée la sécurité intérieure israélienne. Plus au sud du Territoire palestinien, un Palestinien de 20 ans a été grièvement blessé à l'arme à feu par un colon juif alors qu'il participait à la récolte des olives, a indiqué la police palestinienne. L'agresseur a pris la fuite. - 'Rôle spécial' - Depuis le 1er octobre, les affrontements entre jeunes Palestiniens et soldats israéliens, les agressions mutuelles entre Palestiniens et colons et une série d'attaques anti-israéliennes à l'arme blanche ont fait d'un côté 54 morts, des Palestiniens et un Arabe israélien, pour moitié des auteurs d'attentat, et de l'autre huit morts israéliens. Selon le Club des prisonniers palestinien, plus d'un millier de Palestiniens et Arabes israéliens ont été arrêtés par les autorités israéliennes depuis le début du mois, en majorité des jeunes garçons et filles. Craignant une nouvelle intifada, la communauté internationale s'est mobilisée et a concentré ses efforts sur l'esplanade des Mosquées à Jérusalem-Est, partie palestinienne de la ville annexée et occupée par Israël. La question du contrôle et de l'accès à ce site très sensible, sacré pour les musulmans comme pour les juifs, est un des principaux facteurs de tension. A Amman, John Kerry a annoncé samedi qu'Israël et la Jordanie, gardienne des lieux saints à Jérusalem, s'étaient mis d'accord pour coopérer afin de calmer la situation, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu acceptant l'idée jordanienne d'installer sur le site une vidéosurveillance 24H/24. Aucune autre mesure concrète n'a été divulguée mais M. Kerry a rapporté différents engagements israéliens: "respecter pleinement le rôle spécial" joué par la Jordanie dans la gestion de l'esplanade, maintenir les règles qui la régissent ("statu quo") notamment celle qui interdit aux non-musulmans d'y prier, ne pas la diviser et oeuvrer à une coordination accrue avec la fondation islamique qui l'administre. Symbole national et religieux intangible pour les Palestiniens, l'esplanade est sous la garde de la Jordanie pour des raisons historiques mais ses accès sont contrôlés par les Israéliens. Palestiniens et Jordaniens s'alarment d'une présence accrue de juifs sur le site et accusent Israël de vouloir changer le "statu quo" pour à terme diviser l'esplanade entre juifs et musulmans. - 'Changer la donne' - L'installation de caméras "pourrait vraiment changer la donne et décourager quiconque de troubler le caractère sacré du lieu", a dit M. Kerry. Ce dispositif "est dans l'intérêt d'Israël", a estimé M. Netanyahu, "pour réfuter l'allégation selon laquelle Israël viole le statu quo" et "pour montrer d'où viennent vraiment les provocations et pour les prévenir".

