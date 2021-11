Cité du Vatican (AFP). Synode sur la famille: les évêques remettent au pape un rapport consensuel

Les 270 évêques participant au synode sur la famille ont approuvé samedi soir à la majorité qualifiée des deux-tiers chacun des articles d'un rapport final consensuel qui a été remis au pape François et qui appelle à une meilleure intégration dans l'Eglise des divorcés remariés. Les trois paragraphes concernant ce sujet brûlant ont été adoptés de justesse, avec les scores les plus faibles: sans jamais évoquer clairement un éventuel accès à la communion de ces personnes que l'Eglise considère comme infidèles à leur premier conjoint, ils insistent sur un discernement au cas par cas et sur leur participation pleine et entière à la vie de l'Eglise. Le porte-parole du Saint-Siège, Federico Lombardi, a souligné samedi soir le caractère de proposition du document, à charge ensuite au pape de décider des orientations à prendre. Les pères synodaux ont d'ailleurs demandé au pontife argentin de produire un "document sur la famille". Le synode propose de lever certaines interdictions qui frappent les divorcés remariés dans leur service "liturgique, pastoral, éducatif et institutionnel", et propose à chacun de mener un "chemin de discernement", à travers un "examen de conscience" sous la supervision d'un prêtre. "On ne peut nier que, dans certaines circonstances (de la crise d'un couple), les responsabilités d'une action peuvent être diminuées ou annulées (). Les conséquences des actes accomplis ne sont pas nécessairement les mêmes dans tous les cas", affirme le paragraphe qui a rencontré le plus d'oppositions (adopté par 178 voix contre 80). L'homosexualité n'est abordée que dans un article assurant que chacun mérite respect et dignité mais répétant la ferme opposition de l'Eglise à toute reconnaissance des couples de même sexe et se contentant d'appeler à un effort d'accompagnement particulier pour les proches des personnes homosexuelles.

