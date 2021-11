Angers (AFP). Bonnemaison: la défense appelle les jurés au courage en acquittant une seconde fois

Les avocats de Nicolas Bonnemaison, contre lequel cinq ans de prison avec sursis ont été requis pour l'"empoisonnement" de sept patients incurables, ont appelé vendredi la cour d'assises du Maine-et-Loire au "courage", en acquittant l'ex-urgentiste une seconde fois. "J'ai besoin d'hommes et de femmes courageux et courageuses qui disent non à cet acharnement judiciaire", a lancé Arnaud Dupin, l'un des deux avocats de M. Bonnemaison, 54 ans, qui encourt la réclusion criminelle à perpétuité. "M. Bonnemaison n'est pas ce criminel qu'on veut vous présenter () Rendez-lui sa dignité, acquittez le !", a crié l'avocat, tapant du poing sur la table. "La seule question à laquelle vous allez répondre: est-ce qu'il a délibérément donné la mort? Il faut aujourd'hui dire non, non à une chose absolument invraisemblable, qu'un médecin puisse être assis là comme un criminel avec un revolver ou un couteau () Si vous reconnaissez qu'il a agi en criminel, c'est un assassin, c'est un empoisonneur", a-t-il asséné, pointant les contradictions de l'accusation. "Personne n'est venu vous dire ici que c'est un assassin (). Pas un médecin ne condamne ce qu'a fait M. Bonnemaison", a encore insisté Me Dupin. En début d'après-midi, l'avocat général Olivier Tcherkessoff avait requis cinq ans de prison avec sursis, estimant que Nicolas Bonnemaison n'était "pas un assassin, pas un empoisonneur", mais qu'il avait bien "provoqué la mort délibérément" de six des sept malades, en leur injectant des produits létaux pour "hâter la fin". Me Dupin a rappelé que l'ex-urgentiste de Bayonne, acquitté le 25 juin 2014 par la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques, "a eu sept jours de liberté", avant que le parquet général de Pau ne fasse appel parce que "cet acquittement () dérangeait". "Dire que le docteur Bonnemaison est tout puissant quand il prend ses décisions", comme le lui a reproché l'accusation, "c'est ignoble", selon la défense de l'ex-praticien. "Sa médecine, c'est celle du coeur", c'est "un homme qui prend ses responsabilités". Le verdict est attendu samedi.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire