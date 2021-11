Paris (AFP). Régionales: 7 régions pour la droite, 3 à gauche, 1 ou 2 au FN, selon un sondage

La droite l'emporterait dans sept régions métropolitaines lors des élections des 6 et 13 décembre, la gauche en conserverait trois et le Front national pourrait être victorieux dans une à deux régions, selon un sondage BVA publié vendredi. LE FN LOIN DEVANT DANS LE NORD, DE PEU EN PACA En cas de triangulaire au second tour, la liste FN conduite par Marine Le Pen l'emporterait largement en Nord-Pas-de-Calais-Picardie, avec 46% d'intentions de vote, loin devant celle de droite menée par Xavier Bertrand (Les Républicains) à 29% et celle de gauche de Pierre de Saintignon, créditée de 25%. Au premier tour, la liste de la présidente du FN est créditée de 42% d'intentions de vote, contre 25% à la liste Bertrand et 15% pour celle de Saintignon. Selon cette enquête diffusée dans la Presse Quotidienne Régionale, si le second tour avait lieu dimanche, le FN pourrait également l'emporter, avec un score beaucoup plus serré, en PACA, où il est crédité de 37% d'intentions de vote, devant la liste de droite à 36% et celle de gauche à 27%. Au premier tour, la liste conduite par Marion Maréchal-Le Pen recueille 36% d'intentions de vote, devant celle de Christian Estrosi à 32% et celle du socialiste Christophe Castaner à 16%. LA GAUCHE L'EMPORTERAIT DANS TROIS REGIONS A l'issue du second tour, la Gauche conserverait pour sa part l'Aquitaine-Poitou-Charente, où elle est créditée de 46% d'intentions de vote, contre 33% à la droite, la Bretagne, avec également 46% contre 36% à la droite et le Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, avec 39% des voix, contre 32% au FN et 29% à la droite. SEPT REGIONS DANS L'ESCARCELLE DE LA DROITE La droite qui ne dirige qu'une seule région, l'Alsace, depuis 2010 en raflerait sept. En Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, elle l'emporterait, avec 37% d'intentions de vote contre 33% au Front national et 30% à la gauche. Elle s'imposerait de justesse en Ile-de-France, avec 41% d'intentions de vote, contre 39% à la gauche et 20% au Front national. Toujours dans l'hypothèse de triangulaires, la droite et le centre sont crédités de 40% d'intentions de vote en Auvergne-Rhône-Alpes (37% pour la gauche, 23% pour le Front national), de 36% en Bourgogne-Franche-Comté (34% pour la gauche, 30% au FN), et de 40% en Centre-Val de Loire (33% à la gauche, 27% au FN). Les Républicains et leurs alliés centristes l'emporteraient également de justesse en Normandie, avec 36% d'intentions de vote, contre 34% à la liste de gauche, et plus largement en Pays de la Loire, avec 45% contre 37% à la gauche. L'enquête n'a pas été conduite en Corse. MOTIVATIONS DES VOTANTS A six semaines du 1er tour, près de six Français sur dix (56%) se disent intéressés par le scrutin, contre 39% d'un avis contraire. L'intérêt monte à 59% en PACA et en Ile-de-France et à 62% en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. Ils sont 53% à dire qu'ils voteront en priorité "en fonction d'enjeux régionaux", contre 27% "pour sanctionner le président de la République et le gouvernement", et 8% qui voteront pour les soutenir. Leurs votes seront déterminés à parts quasiment égales par "la situation économique et sociale de la France" (38%) et le bilan de leurs Conseils régionaux (37%), loin devant "la politique menée par le gouvernement" (14%).

