Justine de Pont Hébert va-t-elle gagner The Voice Kids 2015 ?

Elle a 15 ans, est en seconde et fait partie d'un groupe qui s'appelle Zoé. Elle a réussi à passer l'étape des battles la semaine dernière dans The Voice Kids. Voilà donc Justine dans le dernier carré !

Elle a fait The Voice Kids non pas pour le côté compétition à tout prix mais plutôt pour le fun et parce qu'elle aime la musique tout simplement. Son papa agriculteur et sa maman, infirmière libérale, gardent la tête sur les épaules. Pour eux, c'est surtout un loisir pour le moment.

Son projet professionnel c'est toujours de "devenir vétérinaire". Il n'empêche qu'il faut être derrière Juju ce soir, vous pouvez d'ailleurs allez voir la finale de l'émission, sur écran géant à la salle des fêtes de Pont-Hébert à partir de 20 h. La ville de Saint-Lô propose elle aussi une diffusion sur grand écran, ce soir au Normandy, près de la place du Champ de Mars.