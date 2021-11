EPR de Flamanville : EDF demande un délai jusqu'en 2020

EDF a officiellement demandé au ministère de l'Energie d'étendre de trois ans, soit jusqu'au 11 avril 2020, le délai de mise en service de l'EPR de Flamanville. C'est ce que rapportent nos confrères de l'AFP, qui se sont procuré une copie d'un courrier de Jean-Bernard Levy, patron d'EDF, daté du 9 octobre.

Pour mémoire, le décret d'autorisation de création de l'EPR, adopté le 11 avril 2007, indiquait que le premier chargement de combustible devait intervenir dans un délai de 10 ans. Or, le 4 septembre dernier, Jean-Bernard Levy, PDG d'EDF, annonçait un énième report de la mise en service, en 2018i. L'extension du délai est donc devenue indispensable.



Une demande dont la ministre "accuse réception", indique-t-elle dans sa réponse à l'électricien.



"Ce nouveau délai permet de disposer d'une marge en cas d'aléa ne relevant pas directement du pilotage opérationnel du projet et d'éviter ainsi, le cas échéant, une nouvelle demande de modification du décret", explique le PDG d'EDF. En effet, EDF ne pourra produire de l'électricité qu'après avoir obtenu l'autorisation de l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN).



Le chantier de l'EPR, débuté en 2007, accumule les problèmes techniques et retards. La facture totale s'élève désormais à 10,5 milliards d'euros.

