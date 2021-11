Foire Saint-Romain à Rouen : l'édition 2015 est officiellement annulée !

Les forains ont pris la décision ce mardi 20 octobre au soir d'annuler l'édition 2015 de la foire Saint-Romain après une ultime réunion qui s'est déroulée à l'hôtel de ville. Ils ont à nouveau voté et la majorité des forains a confirmé le refus du nouvel emplacement.

La Ville de Rouen et la Métropole Rouen Normandie ont dit "regretter profondément l’annonce par les forains de l’annulation de l’édition 2015 de la Foire Saint-Romain. La Foire Saint-Romain fait partie du patrimoine de notre Ville et de notre Métropole ; nous y sommes profondément attachés, et son annulation décidée par les forains est une triste nouvelle. Nous regrettons qu'elle ne puisse avoir lieu cette année".

Les collectivités promettent de mettre tout en place pour que "l'édition 2016 soit une réussite".