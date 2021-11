San Francisco (AFP). Yahoo! sauve la face grâce à Google mais se prépare à un régime

La patronne de Yahoo!, Marissa Mayer, a de nouveau présenté aux investisseurs des résultats décevants mardi, faisant cette fois-ci passer la pilule grâce à un nouveau partenariat avec Google, mais le groupe internet américain semble désormais se préparer à une cure d'amaigrissement. Yahoo! a annoncé qu'il allait pouvoir proposer sur ses plateformes dans toute une série de pays des résultats de recherche et des publicités fournies par Google. L'accord signé cette semaine, qui court jusqu'à fin 2018, n'empêchera pas Yahoo! de continuer à recourir en parallèle aux services similaires proposés par Microsoft, avec qui il avait assoupli son partenariat plus tôt cette année. Microsoft restera "un partenaire solide", mais sa mise en concurrence avec Google donnera davantage de "flexibilité" à Yahoo!, et devrait "améliorer la monétisation", a assuré Marissa Mayer lors d'une vidéo-conférence avec des analystes. Yahoo! en a bien besoin, vu les résultats annoncés parallèlement mardi. Son bénéfice net, qui avait été gonflé de plusieurs milliards de dollars l'an passé par les recettes tirées de l'entrée en Bourse du groupe chinois Alibaba, dont Yahoo! est grand actionnaire, s'est réduit comme peau de chagrin, à seulement 76 millions de dollars au troisième trimestre. Même sans tenir compte des effets exceptionnels, le bénéfice par action n'a pas atteint les attentes des analystes, pas plus que le chiffre d'affaires: ce dernier a certes progressé au total de 7% à 1,2 milliard de dollars, mais le montant qui intéresse le plus le marché, excluant les sommes reversées à des partenaires (dit "ex-TAC"), a baissé de 8%. Et les prévisions pour le quatrième trimestre ne sont pas plus brillantes. Yahoo! a dit attendre un chiffre d'affaires entre 1,16 et 1,20 milliard de dollars, et des revenus ex-TAC de seulement 920 à 960 millions, très inférieurs aux 1,3 milliard de dollars espérés jusqu'ici par les analystes. Marissa Mayer a elle-même reconnu que ces chiffres n'étaient "pas indicatifs de la performance que nous recherchons", tandis que l'action Yahoo! perdait presque 2% vers 22H45 dans les échanges électroniques à Wall Street. - Scission d'Alibaba seulement en janvier ? - Cela fait maintenant trois ans que la directrice générale a pris les commandes de Yahoo! avec l'objectif affiché d'en relancer la croissance. Les résultats tardent toujours à venir et le groupe est en outre confronté à un exode de hauts responsables. Après Kathy Savitt en septembre, qui supervisait le marketing et les activités dans les contenus, Yahoo! a confirmé cette semaine le départ de sa directrice du développement Jackie Reses, et de la vice-présidente chargée des partenariats, Lisa Licht. Face à l'impatience croissante de ses actionnaires, Yahoo! avait tenté de gagner du temps en début d'année en leur promettant un véritable jackpot: sa participation restante dans Alibaba, estimée à l'époque à une quarantaine de milliards de dollars et qu'il avait dit vouloir transférer dans une société indépendante, Aabaco, dont les titres seraient offerts à ses actionnaires. Marissa Mayer a réaffirmé mardi que l'opération restait "une priorité" et serait finalisée "aussi vite que possible". Elle a néanmoins prévenu que vu les différentes autorisations nécessaires, "la transaction pourrait en fin de compte se conclure seulement en janvier", quand elle était initialement prévue avant la fin de cette année. Ce délai s'ajoute à déjà plusieurs déconvenues ces derniers mois. La forte baisse du cours de Bourse d'Alibaba a ramené la valeur de la participation de Yahoo! à un peu moins de 28 milliards de dollars sur la base du cours de clôture de mardi soir, et le pactole pour les actionnaire pourrait être amputé un peu plus en fonction du traitement fiscal de l'opération, toujours incertain. Après la scission d'Alibaba, la pression va en outre remonter pour que Yahoo! améliore les performances de ses activités restantes, ce qui pourrait passer par une cure d'amaigrissement. Marissa Mayer a ainsi évoqué mardi "une opportunité pour Yahoo! () de resserrer notre stratégie et de nous concentrer sur moins de produits avec une qualité plus élevée, pour atteindre une meilleure croissance et de meilleurs résultats", promettant des détails au plus tard lors de la publication des résultats annuels.

