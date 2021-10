Najat Vallaud-Belkacem n'est pas montée dans le train du climat à Caen

Le grand public est invité à venir découvrir ce train hors du commun, sur le quai A de la gare de Caen jusqu'à 19h, ce mardi 20 octobre.

Il s'agit de la 14e étape de l'exposition itinérante à travers la France. LA SNCF a organisé ce train du climat en six voitures. L'objectif: expliquer de façon pédagogique la situation climatique actuelle, comment "on en est arrivé là et quels sont les moyens concrets pour y remédier", comme l'explique Vincent Le Poittevin, directeur de l'événement. Et de préciser "le transport par le rail représente 1% des émissions de CO2 pour 10% des voyageurs et marchandises transportés chaque jour."

Une opération de sensibilisation au climat qui intervient à quelques semaines de la la COP 21, le sommet mondial sur le climat qui se tiendra à Paris en décembre. Elle est également lancée au moment où la SNCF a mis en route un partout en France des lignes de bus entre les grandes villes. "Développer le bus au lieu du train, est-ce dans l'air du temps", s'interrogeait deux militants Sud Rail à la sortie de l'exposition. "Il s'agit d'une exposition pour se donner bonne conscience, car clairement le moyen de transport le plus propre n'est pas la priorité à l'heure actuelle".