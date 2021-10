Nancy (AFP). Lorraine: le petit Lucas, poignardé à Joeuf, est mort

Lucas, le petit garçon de 7 ans poignardé jeudi en rentrant de l'école à Joeuf (Meurthe-et-Moselle) par un homme souffrant de troubles psychiatriques, est mort lundi soir des suites de ses blessures, a annoncé le procureur de Nancy. Le petit garçon rentrait de l'école, vers 16H00 lorsqu'un homme l'avait attrapé et poignardé à 7 reprises au thorax et à l'abdomen. Mis en déroute par un policier qui n'était pas en service, l'agresseur s'était rendu immédiatement à la police de Briey, à 7 km de là. Lucas, héliporté à l'hôpital de Nancy et opéré dans la nuit de jeudi à vendredi, était depuis dans un état grave. L'enfant "est mort à 18H40 au CHU de Brabois", a précisé le procureur de la République de Nancy, Thomas Pison, ajoutant qu'un juge d'instruction avait été saisi et qu'une autopsie serait pratiquée mardi. Selon un témoin direct, un homme de 90 ans, l'agresseur l'a frappé avec "un grand couteau, un couteau de boucher", dans une petite ruelle où il venait souvent jouer. "Le petit, il criait, criait tant qu'il pouvait!", a ajouté le vieil homme, qui réside dans la même rue que Lucas, à Joeuf, commune de 6.700 habitants à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Metz. L'homme "à genoux, donnait des coups de couteau () s'acharnait avec le couteau", a encore dit le témoin, qui sortait de chez lui lorsque les faits se sont produits. L'agresseur présumé, qui s'était muré dans le silence après s'être rendu, souffre selon un expert qui l'a examiné, de "troubles psychiatriques" qui ont altéré son jugement, sans toutefois l'abolir. Il est de ce fait responsable pénalement et encourt la réclusion à perpétuité. - Marche de soutien - Sans emploi et vivant au domicile familial, le suspect, né en 1985, avait déjà été condamné en 2013 dans le Midi de la France "pour des faits de violence à l'occasion d'un épisode d'alcoolisation". Mais le dossier à l'époque n'avait pas révélé de "dangerosité particulière", avait indiqué le procureur de Briey vendredi, soulignant que le suspect n'avait "aucun antécédent de prise en charge en milieu hospitalier spécialisé". L'affaire a été transférée au procureur de Nancy, où le suspect a été déféré vendredi. Il a été mis en examen pour "tentative d'homicide aggravé par la circonstance que les faits ont été commis sur mineur de 15 ans" et placé sous mandat de dépôt. Le téléphone portable d'une voisine, qui avait filmé une partie de la scène, a été saisi, selon Yves Le Clair, le procureur de Briey. Dimanche, une marche de soutien à la famille du petit garçon avait été organisée à Joeuf. Près de 2.000 personnes y avaient participé, parcourant en silence la distance séparant la mairie du lieu du drame, où des fleurs et une bougie avaient été déposés. Au premier rang du cortège se trouvaient le frère de Lucas, Paolo, des proches de la famille et les grands-parents du petit garçon. A l'arrivée dans l'impasse, la grand-mère avait tenu à remercier les personnes présentes et brandi le doudou de son petit-fils, un coussin avec un mouton dessus. Le grand-père, effondré, avait espéré que son petit-fils se réveillerait "sans séquelle".

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire