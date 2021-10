J?uf (France) (AFP). Lorraine: l'enfant poignardé dans un état grave, l'agresseur muet

Lucas, l'enfant de 7 ans poignardé jeudi à Joeuf (Meurthe-et-Moselle) est toujours dans un état grave mais stationnaire et son agresseur présumé, un homme souffrant de troubles psychiatriques, reste muet sur les raisons de son acte. C'est dans une ruelle, à quelques centaines de mètres de sa maison que Lucas a été poignardé à sept reprises au niveau du thorax et de l'abdomen, a déclaré vendredi le procureur de Briey, Yves Le Clair, lors d'une conférence de presse. L'agresseur, né en 1985, a été mis en fuite par un policier qui n'était pas en service. Il s'est ensuite rendu "spontanément" au commissariat de police de Briey, où il a passé la nuit, muré dans le silence, a précisé le procureur. Au terme d'une expertise, il a été indiqué qu'il souffrait de "troubles psychiatriques" qui ont altéré son jugement mais ne l'ont pas aboli, a dit le magistrat. L'homme est de ce fait responsable pénalement et encourt la réclusion à perpétuité. Il a déjà été condamné en 2013 "pour des faits de violence à l'occasion d'un épisode d'alcoolisation". Mais "le dossier à l'époque n'avait pas révélé de dangerosité particulière", a souligné le procureur, précisant que l'homme n'avait "aucun antécédent de prise en charge en milieu hospitalier spécialisé". La garde à vue du suspect, sans emploi et qui vit au "domicile familial", devait être levée à la mi-journée avant son transfert au parquet de Nancy, compétent en matière criminelle, où il devait être présenté à un juge d'instruction. Il devrait être poursuivi pour "tentative d'homicide aggravé par la circonstance que les faits ont été commis sur mineur de 15 ans". - "Il criait, criait" - Lucas, opéré dans la nuit à Nancy, se trouvait vendredi dans un "état grave mais stationnaire", avait précisé un peu plus tôt le magistrat. Jeudi, vers 16 heures, le petit garçon rentrait de l'école lorsque l'agresseur l'a "attrapé", selon un témoin de 90 ans qui a assisté directement à l'agression. L'homme avait "un grand couteau, un couteau de boucher". "Le petit, il criait, criait tant qu'il pouvait !" a ajouté le vieil homme, qui réside dans la même rue que Lucas, à Joeuf, commune de 6.700 habitants à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Metz. L'homme "à genoux, donnait des coups de couteau () s'acharnait avec le couteau", a encore dit le témoin, ému, qui sortait de chez lui lorsque les faits se sont produits. Les enfants du quartier viennent souvent jouer dans cette petite ruelle, a-t-il précisé. Lucas y retrouvait régulièrement ses copains de l'immeuble voisin, un petit bâtiment de quatre étages d'un rose passé. Le maire de la petite commune, André Corzani (Front de gauche), s'est déclaré "plus que bouleversé". Il a, dans la matinée, rendu visite aux parents d'élèves. "C'est un enfant de sept ans, on touche à ce qui devrait être intouchable", a dit à l'AFP M. Corzani, précisant qu'une marche blanche devrait être organisée dimanche en soutien à la famille.

