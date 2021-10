Une petite fille pleure à chaude larmes en apprenant qu'Adam Levine (Maroon 5) s'est marié.

Mila, 4 ans, est amoureuse d'Adam Levine, le chanteur des Maroon 5. Si amoureuse que lorsque sa maman lui a annoncé qu'Adam Levine s'était marié, la petite fille a fondu en larmes. Un instant que sa maman n'a pas manqué d'immortaliser en vidéo. Celle-ci à fait le tour du web.

Il n'en a pas fallu plus pour qu'Ellen DeGeneres, la papesse des talk-show américain, organise la rencontre entre Mila et Adam. Une rose à la main, le chanteur s'est avancé pour la prendre dans ses bras. Sous le choc, et surtout impressionnée par le public, la petite fille passera le reste de l'émission à se cacher dans les bras de sa mère.

La présentatrice a alors dit avec humour "c'était probablement une stratégie de la maman pour approcher le beau gosse..." C'est malin !