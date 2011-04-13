La hausse des prix s'accélère en mars dans la grande distribution

Sur un an, ces prix progressent de 0,3%.

Le mois de mars est celui où sont entrés en vigueur les nouveaux contrats annuels entre distributeurs et fournisseurs, qui doivent se traduire progressivement par des hausses de prix des produits alimentaires en raison de la flambée des cours des matières premières.

Dans les hypermarchés, les prix des produits de grande consommation "sont en forte hausse en mars", progressant de 0,7%, après +0,1% en février. Sur un an, ces prix s'apprécient de 0,5%. La hausse est plus modérée dans les supermarchés, à +0,3% sur le mois et +0,2 sur un an.

Dans le détail, les prix des produits alimentaires (hors produits frais) s'accroissent de 0,6% sur un mois et sur un an. Le prix des viandes a augmenté dans le même temps de 0,5% sur un mois et de 1,6% sur un an.

Le prix des boissons s'est renchéri en mars 2011 de 0,5%, reflétant notamment "les hausses de prix des boissons non alcoolisées, et notamment celles du café, des produits chocolatés et des boissons gazeuses, jus et sirops", précise l'Insee. Sur un an, la hausse est de 0,4%.

Les prix des produits d'entretien, d'hygiène et de beauté ont eux progressé de 0,2% sur un mois, mais ils ont reculé de 1% sur un an.

Cette année, les prix alimentaires et non alimentaires devraient augmenter en moyenne de 2%, selon la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD). Toutefois, la hausse sera beaucoup plus marquée pour des produits comme les farines (15 à 20%), les pâtes (5 à 10%), le café (10 à 20%).



AFP.