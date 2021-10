Un rein humain à vendre sur Ebay - 20 000 euros.

Isabelle, maman célibataire et chômeuse de longue durée, a mis en vente sur Ebay son rein gauche à 20.000 euros. Or, elle se heurte à une difficulté : la vente d'organes est punie par la loi en France et le site de vente aux enchères a vite retiré l'annonce de la jeune femme.