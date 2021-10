Paris (AFP). Air France, dialogue social, retraite, chômage: l'interview de Hollande sur RTL

Principaux points de l'entretien accordé par François Hollande lundi à RTL, avant l'ouverture de la conférence sociale: CONFLIT A AIR FRANCE "Le conflit à Air France ne résume pas l'état de la France". "Un certain nombre d'observateurs veulent toujours qu'il y ait une marmite qui chauffe et qui explose. Non ! Le conflit à Air France ne résume pas l'état de la France". "On peut éviter des licenciements si les pilotes font le nécessaire, si la direction fait des propositions, si le personnel au sol prend conscience de certaines réalités". "Je demande aussi bien à la direction qu'aux partenaires sociaux d'être responsables". Il y avait "d'autres méthodes pour interpeller les salariés". DIALOGUE SOCIAL "Ce que j'attends des organisations syndicales, ce n'est pas de la politesse, c'est de l'engagement pour le dialogue et c'est ça la conférence sociale". "Nous devons vivre dans une société apaisée. Il y a toujours des conflits, toujours des confrontations, toujours des intérêts qui sont divergents. Comment les surmonte-t-on? Par la violence? Sûrement pas. Par de l'apaisement, donc par le dialogue". "Qu'on ne compte pas sur moi, parce qu'il y a eu des violences ici ou là, en l'occurrence à Air France, pour discréditer le combat syndical, qui a sa noblesse, et qui a aussi son utilité, à condition qu'à un moment on s'engage". ACCORD SUR LES REGIMES DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES Il n'y a "plus d'inquiétude à avoir par rapport aux retraites après cette réforme". "Chacun a fait un pas vers l'autre c'est pour ça qu'il y a eu un accord". "Ce n'est pas un report de l'âge de la retraite. Ils feront leur choix, c'est une liberté qui leur est accordée". CHOMAGE D'ici la fin du quinquennat, "chaque demandeur d'emploi, j'en prends ici l'engagement, se verra proposer une formation allant véritablement vers un débouché et vers un métier". "C'est une opération que j'ai voulu lancer et qui doit concerner 150.000 emplois". FUTUR COMPTE PERSONNEL D'ACTIVITE "Qu'est-ce que nous voulons donner à chaque salarié à travers ce compte personnel d'activité? Un capital, un patrimoine qui lui appartienne en propre, qui sera fonction de son activité". REFERENDUMS D'ENTREPRISES "Un referendum dans une entreprise, c'est quand même plus difficile, ça ne peut pas être exclu, mais il y a des pressions qui peuvent se faire, ça se joue sur l'emploi, ça se joue sur le salaire, ça se joue sur la promotion, ça ne peut pas être une méthode qui puisse être répétée". POLICE

