Football: Quevilly cartonne face à Aubervilliers

Pour la première fois cette saison, l'attaque quevillo-rouennaise a été prolifique et l'équipe de l'agglomération rouennaise s'impose avec plus d'un but d'ecart.

Le match commence plutôt bien puisqu'à la 7ème minute, Pierre Vignaud inscrit un coup-franc direct légèrement devié qui termine sa course dans la lucarne du gardien francilien. Face à un adversaire avant-dernier du championnat, les Normands dominent logiquement leur adversaire qui peine à se créer des occasions et trois minutes plus tard, c'est Bris Irié-Bi qui manque de peu le cadre sur un centre côté droit.

Un but et une passe décisive pour Pierre Vignaud

Qu'à cela ne tienne, à la 15ème minute, Pierre Vignaud s'offre une passe désicive en déposant une merveille de coup-franc sur la tête du défenseur central William Sery.

Comme souvent après un but, les joueurs de QRM se déconcentrent un peu et les franciliens s'offrent une occasion en face-à-face que Salomon Morris repousse.

Les joueurs de Manu Da Costa dominent largement dans cette première mi-temps avec des occasions d'Irié-Bi d'une frappe qui frôle le montant droit du gardien ou encore sur un trois contre un bien géré par Irié-Bi qui bute encore une fois sur le gardien.

Il faut attendre la toute fin de la première mi-temps pour voir un nouveau but : sur un centre de la gauche à ras de terre d'Arnaud Archimbaud, Guezoui coupe au premier poteau pour le 3-0.

"Je suis fier de mon groupe" Manu Da Costa

Au retour de la pause, la physionomie du match reste la même et à l'heure de jeu, Nicolas Barthélémy prend l'ascendant sur son défenseur sur une bonne passe en profondeur et inscrit le 4ème but d'un bon plat du pied qui termine sa course au fond des filets.

Plus rien ne sera marqué dans ce match et les Rouges et Jaunes obtiennent les quatre points de la victoire qui leur permet de rester en tête du championnat en se permettant même le luxe de prendre pour la première fois cette saison, un avantage de trois points sur Mantes, 2ème, et quatre points sur Poissy, 3ème.

Manu Da Costa: " A partir du moment où tu arrives à être efficace et à ouvrir le score rapidement, les choses deviennent un peu plus simples et plus faciles. Je suis fier de mon groupe parce qu'on est dans l'adversité depuis un petit moment. Avec une semaine compliquée où on apprend la nouvelle de Mathieu Géran qui pourrait être bléssé aux ligaments croisés, Josué Albert absent, Gary Marigard qui a du quitter le terrain, Dan Delaunay qui se blesse hier après-midi à l'entraînement. Je suis fier d'eux parce que malgré ça, on continue de monter en puissance donc c'est une belle soirée maintenant il ne faut pas s'arreter là".