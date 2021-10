Londres (AFP). Mondial de rugby: un Blacks-Boks en demi-finale !

Le grand classique All Blacks - Springboks, le 24 octobre à Twickenham, illuminera le week-end des demi-finales de la Coupe du monde. Pour accéder au dernier carré, les Néo-Zélandais ont écrasé la France 62-13 alors que les Sud-Africains l'ont emporté face au pays de Galles 23-19. L'affiche de l'autre demi-finale, disputée le 25 octobre, également à twickenham, sera connue dimanche à l'issue des deux derniers quarts de finale: Irlande-Argentine et Australie-Ecosse. En attendant, Néo-Zélandais et Sud-Africains peuvent aiguiser leurs armes pour leur troisième rendez-vous sur la scène mondiale. Leur première rencontre en Coupe du monde appartient à la légende; elle avait vu la victoire des Springboks (15-12) en finale de l'édition 1995. Le trophée avait ensuite été remis au capitaine sud-africain François Pienaar par le président Nelson Mandela, revêtu pour l'occasion du maillot vert bouteille des Springboks. Quatre ans plus tard, les deux équipes s'étaient retrouvées à Cardiff avec pour enjeu la 3e place du Mondial-99 sur la pelouse du Millennium. Cinq jours après une défaite en demi-finale face à la France (43-31), les All Blacks avaient été battus (22-18). Au petit matin suivant, le sélectionneur John hart avait annoncé sa démission, avant même le retour en Nouvelle-Zélande. - Des All Blacks record - Enfin, en 2003, les Néo-Zélandais s'étaient largement imposés (29-9) en quart de finale. Pour revenir dans le dernier carré dont ils étaient absents en 2011, les Sud-Africains, sacrés en 1995 et 2007, ont difficilement battu le pays de Galles 23-19. Quatre semaines après l'ahurissante défaite face au Japon (34-32) qui avait entraîné une remise en question générale, les Boks ont confirmé le retour aux fondamentaux. Ils ont entrepris un patient travail de destruction, concrétisé par un essai du capitaine Fourie Du Preez, à cinq minutes de la fin, auréolé d'un superbe départ et d'une "passe chistera" du N.8 Duane Vermeulen. Dans ce rugby de pilonnage, les Springboks ont un atout précieux; le buteur Handre Pollard, auteur de 18 points. Les Gallois, qui ont craqué en fin de match, ont ainsi laissé filer l'occasion d'accéder aux demi-finales, où ils étaient présents en 2011 (défaite 9-8 face à la France). Quatre ans après leur sacre de 2011, les All Blacks sont eux en course pour un deuxième titre consécutif, ce qu'aucune équipe n'a réussi jusqu'à présent. Et ils se présentent en pleine possession de leurs moyens après avoir infligé une véritable correction (62-13, 9 essais à 1) au XV de France qui sera absent du dernier carré pour la première fois depuis 1991. Les All Blacks ont établi au passage deux records: celui du nombre de points inscrits en quart de finale de Coupe du monde (62) et celui de l'écart (+49) au même stade de la compétition. Ce Blacks-Boks promet !

