Wellington (AFP). All Blacks: McCaw, une trace noire indélébile dans l'histoire

Richie McCaw est-il le plus grand joueur de tous les temps ? Si le jeu des comparaisons est toujours hasardeux, il aura, par son palmarès et son influence, marqué l'histoire du rugby et des All Blacks, dont il a été l'emblématique capitaine jusqu'à l'annonce de sa retraite jeudi. . Le plus grand ? Pour Steve Hansen, sélectionneur des champions du monde 2015, cela ne fait aucun doute: McCaw, qui a pris sa retraite jeudi à 34 ans, est "le plus grand joueur à avoir jamais joué pour les All Blacks". Et pourtant, la Nouvelle-Zélande en a vu passer (Meads, Lochore, Lomu), jusqu'à Dan Carter, l'ouvreur des champions du monde, "second" selon Hansen. "La seule chose qui place Richie devant (Carter), c'est qu'il a joué 148 matches comme flanker, ce qui est inouï: c'est un poste où on met systématiquement son corps en première ligne", a-t-il expliqué. Ses coéquipiers sous le maillot à la fougère argentée n'ont eux pas hésité à le surnommer "GOAT", "Greatest of All time" ("le plus grand de tous les temps"). Mais les plus beaux compliments viennent souvent du camp "ennemi". Parole donc à l'ancien international australien Phil Waugh, qui a livré à McCaw d'intenses batailles en troisième ligne dans les années 2000: "Il est le plus grand joueur de tous les temps parce qu'il a gagné plus de trophées que quiconque", a déclaré Waugh à Fox Sports. . Des chiffres astronomiques Waugh a raison. Les chiffres concernant McCaw donnent le tournis: 148 sélections dont 111 comme capitaine, deux records mondiaux; trois titres de meilleur joueur du monde (2006, 2009 et 2010), record qu'il partage cette fois avec Carter; un pourcentage de victoires de 88,5% sous le maillot all black, ahurissant. Voilà pour les données personnelles. Côté collectif: quatre Super Rugby avec les Canterbury Crusaders, et chez les All Blacks dix Tri (puis Four) Nations et surtout deux Coupes du monde (2011 et 2015). Lors de ces deux sacres planétaires, il était le capitaine de la Nouvelle-Zélande, première nation à réaliser le doublé. Si ces All Blacks passent pour être la plus grande équipe de tous les temps, quid alors de leur guide ? . Et pourtant au départ Rien ne semblait pourtant le destiner à une telle carrière. McCaw racontait par exemple dans son autobiographie parue en 2012 que, plus jeune, lorsque son oncle lui demanda de coucher sur papier que son but était de devenir +Un grand All Black+ ("A Great All Black"), il ne put inscrire que les initiales, "G.A.B". Et Hansen lui-même, en voyant pour la première fois quelques années auparavant ce jeune joueur de 17 ans mal dégrossi, avait estimé qu'il avait "quatre pieds" et n'était "même pas capable d'attraper (plaquer, NDLR) un rhume". L'ancien troisième ligne international Josh Kronfeld s'était lui exclamé, avant la première sélection de McCaw en novembre 2001: "On n'a qu'à donner le maillot des All Blacks à n'importe qui!" . Travail et mental McCaw, joueur au gabarit quelconque (1,87 m, 107 kg) mais dur au mal -- il a disputé l'essentiel de la Coupe du monde 2011 avec un pied tenu par une vis -- a su forcer son propre destin à force de travail. Souvent le premier à l'entMcCaw, une trace noire indélébile dans l'histoireaînement et le dernier à en repartir, il est du genre obsessionnel: il admettait par exemple, toujours dans son autobiographie, être encore poursuivi par les six dixièmes de point égarés par inattention lors d'une épreuve de mathématiques au lycée, l'empêchant d'obtenir 100% lors d'un examen. Depuis, il confie être obsédé par la peur de manquer le moindre détail sur le terrain, traquant toute saute de concentration. "Un peu ennuyeux", McCaw possède également une "énorme capacité à apprendre et à enregistrer". A analyser aussi: il explique ainsi en partie son habileté à surgir en premier dans les "rucks", toujours à la limite de la règle, sa spécialité, par son approche scientifique du jeu et sa capacité à anticiper son mouvement. Mais, pour Hansen, c'est "davantage comme leader qu'on se souviendra de lui". "Et le leadership n'est naturel pour personne, cela s'apprend", a-t-il ajouté. McCaw l'a plutôt bien fait.

