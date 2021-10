Paris (AFP). Plusieurs milliers de visiteurs pour la réouverture du musée de l'Homme

Plusieurs milliers de visiteurs ont découvert samedi le nouveau musée de l'Homme à Paris, métamorphosé après six ans et demi de fermeture pour travaux. "Le musée de l'Homme a accueilli aujourd'hui 6.583 personnes", a indiqué le musée. Une affluence conforme à ses attentes puisqu'il vise "15.000 visiteurs pour les trois premiers jours" de sa réouverture où l'accès est gratuit. "Le public était familial, toutes les générations étaient représentées", a précisé le musée. Avant sa rénovation, cet établissement accueillait environ 150.000 personnes par an. Il espère en recevoir 400.000 lors de cette première année. Rénové, lumineux, avec ses larges volumes et sa vue sur la Tour Eiffel, le musée propose aujourd'hui une scénographie moderne, presque dépouillée. Le projet scientifique a été totalement repensé. La galerie permanente s'articule autour de trois questions fondamentales "Qui sommes-nous ? D'où venons-nous ?" mais aussi "Où allons-nous ?". Pour répondre à ces questions: des collections de plus de 700.000 objets de préhistoire et de 30.000 ensembles d'anthropologie, auxquels s'ajoutent 6.000 objets "illustrant l'appropriation de la nature par les sociétés humaines". Dans "la Galerie de l'Homme" - le parcours permanent qui s'étend sur 2.500 m2 -, le public retrouve le crâne de l'homme de Cro-Magnon et celui du philosophe Descartes ou encore la délicate Vénus de Lespugue en ivoire de mammouth. Le musée insiste sur la diversité humaine. Une structure de 11 mètres de haut sur 19 m de long présente une envolée de 90 bustes en bronze et en plâtre réalisés au XIXe siècle par des scientifiques à partir de moulages sur des populations autochtones d'Amérique, d'Afrique ou d'Asie. Le musée de l'Homme, qui est l'un des sites du Muséum national d'histoire naturelle, est hébergé au-dessus du musée de la Marine, dans l'aile sud-ouest du Palais de Chaillot.

