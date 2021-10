New York (AFP). Un Roy Lichtenstein mythique aux enchères, record mondial attendu

La maison d'enchères Christie's va mettre aux enchères le mois prochain "Nurse", tableau iconique de l'artiste Roy Lichtenstein, qui devrait pulvériser le record mondial pour une oeuvre d'un des maîtres du Pop Art américain. "Nurse" (infirmière), est estimée autour de 80 millions de dollars, et sera proposée lors d'une soirée exceptionnelle à New York le 9 novembre. La maison d'enchères espère même franchir le cap des 100 millions de dollars, soit près du double du précédent record de l'artiste, quand "Women with Flowered Hat" (1963) avait été adjugée en 2013 toujours chez Christie's pour 56,12 millions de dollars. "C'est vraiment un chef d'oeuvre", a expliqué enthousiaste à l'AFP Loïc Gouzer, vice-président de Christie's, pour l'art d'après-guerre et contemporain. Cette toile carrée d'1,21m de côté, peinte en 1964, montre le visage en gros plan d'une femme blonde, qui semble droit sortie d'une bande dessinée. Coiffe blanche et bouche sexy, elle regarde de côté, inquiète ou surprise, nul ne le saura jamais. L'économie de moyens sert remarquablement le mystère du tableau, toujours aussi frais 51 ans plus tard, et dont les reproductions ont fait le tour du monde. "Nurse" a figuré selon Christie's dans toutes les plus importantes rétrospectives de Roy Lichtenstein (1923-1997), aux oeuvres fortement inspirées de la publicité, des bandes dessinées et de l'imagerie populaire de son temps. - La soeur de Marilyn - "+Nurse+, c'est vraiment le top 3 de Lichtenstein", confie Loïc Gouzer, en la décrivant comme "la soeur de la Marilyn orange d'Andy Warhol", l'autre maître du Pop Art américain. Les deux toiles, souligne-t-il, sont toutes les deux de 1964, l'année d'or du Pop Art selon lui. Elle sera mise aux enchères lors d'une soirée intitulée "la muse de l'artiste", durant laquelle sera proposée une sélection d'oeuvres du 20e siècle de très grande qualité, triées sur le volet. Parmi ces oeuvres, un Modigliani "Nu couché", jamais proposé aux enchères, et estimé à 100 millions de dollars, pourrait aussi battre un record mondial pour cet artiste. "Nurse" avait d'abord été propriété du célèbre collectionneur américain Leon Kraushar, qui possédait également les désormais légendaires "Red Jackie", "Green Liz" et "Orange Marilyn", d'Andy Warhol. Il les avait un temps exposées toutes les quatre dans la même chambre à coucher, Jackie, Liz et Marilyn sur un mur, "Nurse" sur un autre. "Nurse" avait été acquise aux enchères par le propriétaire actuel en 1995, pour 1,65 million de dollars. Le "Nu couché" de Modigliani, autre vedette de la soirée, avait fait scandale en son temps, quand elle avait été exposée à la galerie Berthe Weill à Paris. Une petite foule s'était formée derrière la vitrine, et la police outrée avait ordonnée la fermeture immédiate de l'exposition. La toile pourrait battre le record actuel pour un Modigliani aux enchères, qui est de 70,7 millions de dollars. Le marteau sera tenu le 9 novembre par Jussi Pylkkanen, le président international de Christie?s. - Enchères automnales - Après des enchères d'art qui avaient battu en mai à New York des records, récoltant en dix jours plus de 2,6 milliards de dollars, celles d'automne promettent de nouveaux sommets. Sotheby's va commencer à disperser le 4 novembre la collection du philanthrope et homme d'affaires Alfred Taubman (et également ex-propriétaire de la maison d'enchères), décédé en avril dernier : quelque 500 oeuvres estimées à plus de 500 millions de dollars réparties sur quatre ventes jusqu'en janvier.

