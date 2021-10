Opéra de Rouen : Léo Hussain donne le "la"

En terme de nombre de spectacles, la musique symphonique est la plus importante des activités menées par l'opéra de Rouen qui peut se targuer d'être une des rares maisons d'opéra à avoir un orchestre en résidence. Composé de 40 musiciens, un effectif qualifié dans le jargon professionnel de "bois par deux" ( les bois étant doublés), l'orchestre de l'opéra possède l'effectif idéal pour interpréter Mozart ou Shubert, mais il peut aussi être renforcé en fonction des productions avec d'autres musiciens professionnels. Né en 1998, l'orchestre atteint sa taille actuelle en 2009, un effectif qui lui permet une grande souplesse puisque l'ochestre accompagne des chanteurs lyriques pour les opéras et joue également sur scène un répertoire symphonique. Avec une douzaine de concerts par an à l'opéra, l'orchestre est également très souvent en tournée : 50 dates sont déjà annoncées pour cette année.

Un conteur

Léo Hussain, chef principal de l'orchestre est pour Frédéric Roels, directeur artistique "un chef qui raconte des histoires. Il a une vision d'ensemble du répertoire de l'histoire de la musique et décloisonne les genres. Il ne se spécialise pas mais prend le parti d'associer des pièces qui de prime abord pourraient sembler disparates pour révéler des atmosphères communes. Nous proposons une thématique en début de saison à Léo Hussain puis nous lui laissons carte blanche", ce qui donne lieu à un programme audacieux et éclectique. Léo Hussain associe par exemple littérature et musique pour la soirée D'après Shakespeare le 20 novembre prochain. "Dès son époque, Shakespeare a inspiré de nombreux compositeurs, anglais, allemands ou italiens", explique le chef. Ce concert agrémenté par des lectures de pièces de Shakespeare permettra de mettre en lumière les liens entre le texte et la musique. Léo Hussain a également souhaité, pour cette première partie de saison, regrouper des pièces symphoniques inspirées par l'océan dans un concert baptisé Echos de la mer et associe cinéma et musique symphonique dans Les classiques au cinéma.

Pratique.

D'après Shakespeare. Vendredi 20 novembre. Tarifs 10 à 32€.

Echos de la mer. Jeudi 26 novembre à 20h. Tarifs 10 à 32€.

Classique au cinéma. Jeudi 28 janvier à 20h. Tarifs 10 à 32€.

au Théâtre des arts à Rouen.www.operaderouen.fr