Bruxelles (AFP). Hollande sur les réfugiés: ceux qui parlent d'une France envahie sont des manipulateurs

Le président François Hollande a qualifié jeudi à Bruxelles de "manipulateurs" et de "falsificateurs" ceux qui en France "prétendent que nous serions envahis" par un afflux de réfugiés, visant le Front national et une partie de la droite française. "En terme de nombre, aujourd'hui, la France n'est pas soumise à un afflux de réfugiés et ceux qui prétendent que nous serions envahis sont des manipulateurs, des falsificateurs, qui le font pour des raisons purement politiques, pour faire peur", a affirmé le président français lors d'une conférence de presse à l'issue d'un sommet européen consacré à la crise migratoire.

