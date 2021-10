Rouen : un diner de chefs pour les Restos du coeur

Une initiative solidaire puisque qui l'intégralité des recettes sera reversée aux Restos du cœur.

Neuf chefs normands

C'est la troisième fois que la marque Châteaux & Hôtels Collection organise cette soirée. Et pour la première fois, neuf grands chefs normands participent. Ils prépareront un dîner de prestige avec des produits frais et locaux pour les amateurs de gastronomie. "Le menu de l'entrée au dessert en passant par les vins coûte 90€ mais l'intégralité est reversé aux Restos du cœur, qui commenceront leur campagne d'hiver", indique Olivier Da Silva, chef de l'Odas et participant à l'opération. "On vient découvrir le grand cœur des habitants de notre région", se réjouit le chef William Boquelet.

Pratique. Vous pouvez réserver auprès de l'Odas au 02 35 73 83 24