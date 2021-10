Paris (AFP). L'Homme moderne déjà présent en Chine il y a plus de 80.000 ans

L'Homme moderne est arrivé en Chine il y a plus de 80.000 ans, bien avant qu'il ne s'installe en Europe, selon une étude qui conduit à avancer sa date de sortie d'Afrique et à repenser ses chemins migratoires. A l'origine de ce qui pourrait constituer une petite "révolution" dans le ciel de la paléoanthropologie? Quarante-sept dents qui ont permis à des chercheurs d'établir que l'Homme moderne (Homo Sapiens) était déjà présent dans le sud de la Chine il y a au moins 80.000 ans et peut-être même il y a 120.000 ans. "Soit bien plus précocement qu'on ne le pensait jusqu'alors", déclare à l'AFP Wu Liu, de l'Académie des sciences de Pékin, principal auteur de l'étude publiée mercredi dans la revue britannique Nature. "Et il est arrivé en Chine deux fois plus tôt qu'en Europe", ajoute-t-il. L'Homme moderne aurait vécu en Chine du sud 30.000 à 70.000 ans avant qu'il ne colonise l'Europe, selon cette étude. Ses premiers fossiles trouvés en Europe datent d'environ 45.000 ans. Le continent était alors peuplé d'Hommes de Néandertal. Cette découverte démontre aussi qu'Homo Sapiens, apparu en Afrique de l'Est il y a environ 190.000 à 160.000 ans, est sorti de ce continent "beaucoup plus tôt qu'on ne le pensait", considère Maria Martinon-Torres, d'UCL (University College of London), co-auteur de l'étude. "Le scénario généralement accepté" fait remonter le départ de l'Homme moderne d'Afrique "à seulement 50.000 ans", déclare-t-elle à Nature. Avec cette découverte, on peut déduire qu'Homo Sapiens est vraisemblablement sorti d'Afrique jusqu'à 70.000 ans plus tôt.

