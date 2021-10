Bruxelles (AFP). Euro-2016: la Belgique sur le toit du monde, peut viser haut à l'Euro

La Belgique, qui figurera en tête du prochain classement Fifa, publié le 5 novembre, voit dans cette performance "historique" des raisons d'être ambitieux à l'Euro-2016 l'été prochain en France. Vainqueurs d'Israël 3-1 mardi à Bruxelles, les Diables Rouges ont terminé en tête de leur groupe qualificatif (devant le pays de Galles) mais se sont surtout "installés sur le toit du monde", dixit le capitaine Vincent Kompany. La Belgique, pays de 11 millions d'habitants, est la 8e nation à occuper la tête de ce classement Fifa créé en 1993. Avant les Diables Rouges, seuls le Brésil, l?Argentine, les Pays-Bas, l?Espagne, l?Allemagne, la France et l?Italie, se sont installés dans le fauteuil de numéro 1. La Belgique est donc le premier pays n?ayant jamais remporté de grand tournoi à se hisser au sommet de la hiérarchie mondiale. "Se retrouver devant des nations comme l'Allemagne ou le Brésil, ça fait bizarre", s'extasiait le défenseur Thomas Meunier, relativisant ce rang au regard de la place occupée par les Belges au classement UEFA: 7e. N'empêche, les hommes de Marc Wilmots ne boudent pas leur plaisir. "Aujourd?hui, nous pouvons être chauvins, assurait Vincent Kompany. Les Néerlandais ont été éliminés et nous sommes numéro un ! Mais nous devons rester calmes et continuer à travailler comme nous le faisons. Je loue surtout notre mentalité. C?est important pour décrocher des succès". - "On sera jugés sur les trophées" - Pour Eden Hazard, "c?est bien la première place mondiale, mais on sera surtout jugés sur les trophées. Il faut être ambitieux? et on verra". "Aujourd'hui, on est numéro 1 mondial et c'est très spécial évidemment ! Maintenant, on doit montrer, prouver qu'on mérite cette place", ajoutait Kevin De Bruyne, l'une des stars d'un effectif qui est considéré comme le plus cher d'Europe, compte tenu des montants des transferts des joueurs. "Satisfait et fier", le sélectionneur Marc Wilmots relativise toutefois la performance. Malgré ses succès, l'homme n'est pas épargné, surtout par la presse flamande, notamment le quotidien Het Laatste Nieuws qui estime de manière récurrente que le Wallon "n'est pas un grand entraîneur". Le journal le plus lu du pays déplore le manque de spectacle proposé par une équipe qui compte autant de joueurs d'exception. Et, surtout, comme d'autres observateurs, Het Laatste Nieuws s'inquiète de l'absence d'un vrai buteur. Or, remporter un grand tournoi sans un véritable renard des surfaces serait compliqué. Christian Benteke (Liverpool) est le premier choix de Wilmots mais il est davantage un joueur en pivot. Romelu Lukaku n'atteint pas en équipe nationale le niveau qui est le sien à Everton. Divock Origi (Liverpool) et Michy Batsuahy (Marseille) semblent encore un peu tendres. Dans ses conditions, le compteur est alimenté par des milieux de terrain, Eden Hazard, Kevin De Bruyne et Marouane Fellaini qui sont les meilleurs buteurs de la campagne. L'attaque sera donc le principal chantier de Wilmots d'ici juin prochain.

