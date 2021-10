La Haye (AFP). MH17: l'Ukraine aurait dû fermer l'espace aérien au-dessus de la zone de conflit, estime l'enquête

Les autorités ukrainiennes auraient dû fermer l'espace aérien au-dessus de l'est du pays en raison du conflit entre rebelles et forces gouvernementales, a conclu mardi l'enquête internationale menée par les Pays-Bas sur le crash du vol MH17, abattu alors qu'il survolait cette zone. "Nous avons conclu qu'il y avait suffisamment de raisons, pour les autorités ukrainiennes, de fermer par précaution l'espace aérien au dessus de la partie est du pays", a déclaré le directeur du Bureau d'enquête néerlandais pour la sécurité (OVV), Tjibbe Joustra, lors d'une conférence de presse. Le gouvernement ukrainien a réagi en assurant avoir fait "tout son possible pour éviter ce genre de catastrophe" et avoir rempli toutes les exigences de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI, institution spécialisée des Nations Unies). "Les accusations contre l'Ukraine sont infondées", a déclaré le vice-Premier ministre ukrainien Guennadi Zoubko lors d'une conférence de presse. "Toutes les recommandations de l'OACI ont été remplies. L'Ukraine fermait graduellement ses corridors aériens jusqu'à 9.750 mètres d'altitude", a-t-il assuré. Selon le responsable de l'administration aérienne ukrainienne Dmytro Babeïtchouk, Kiev a été pris au dépourvu par le recours à une arme aussi puissante que le système BUK dans la zone de conflit. "A ce moment-là, il était impossible d'imaginer l?éventualité d'un recours à un système aussi puissant que le BUK contre un avion civil. Sur terre, nous avions affaire à une opération "militaire" avec utilisation d'armes à feu", a-t-il déclaré. Avant la catastrophe du MH17, les rebelles avaient abattu plusieurs avions et hélicoptères militaires ukrainiens dans l'Est, mais à une altitude bien inférieure à celle à laquelle volait le Boeing malaisien (environ 10.000 mètres). Selon Kiev, deux de ces avions avaient notamment été abattus, quelques jours avant le crash du vol MH17, à une altitude de 6.200 mètres et de 6.500 mètres respectivement.

