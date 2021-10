Francfort (AFP). Volkswagen: réduction d'un milliard d'euros par an des investissements

Le constructeur automobile Volkswagen, empêtré dans le scandale des moteurs diesel truqués qui pourrait lui coûter des dizaines de milliards d'euros, a annoncé mardi une réduction d'un milliard d'euros par an des investissements de la marque Volkswagen. Le nouveau chef de la marque VW, Herbert Diess, a annoncé dans un communiqué que le programme d'économie en cours serait appliqué plus rapidement que prévu et que les investissements seraient réduits d'un milliard d'euros par an. Le groupe Volkswagen avait indiqué dès la semaine dernière que les investissements seraient passés au crible et un certain nombre gelés ou retardés.

