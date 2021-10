Francfort (AFP). Moteurs truqués: Volkswagen anticipe de lourdes conséquences financières

Le géant automobile allemand Volkswagen anticipe de lourdes conséquences financières du scandale des moteurs truqués et va passer au crible "tous ses investissements prévus", a déclaré mardi son nouveau patron, Matthias Müller, devant une assemblée générale du personnel. "Les charges seront importantes, potentiellement très importantes" suite à l'aveu de Volkswagen que 11 millions de véhicules avaient été équipés de moteurs diesel truqués. "Dans un premier temps nous avons provisionné 6,5 milliards d'euros au troisième trimestre, qui couvrent les coûts pour les mises à jour sur les véhicules concernés", a-t-il poursuivi lors de sa première intervention devant les salariés de la société. "Mais cela ne suffira pas", a reconnu le patron, "nous devons nous attendre à de grosses pénalités. Et beaucoup pourraient profiter de l'affaire pour adresser des demandes d'indemnisation à Volkswagen". Au final, "les conséquences financières et commerciales sont aujourd'hui encore impossibles à prévoir. C'est pourquoi nous allons une nouvelle fois passer en revue tous les investissements prévus", a déclaré M. Müller. "Tout ce qui n'est pas impératif sera supprimé ou retardé", a-t-il précisé. Volkswagen avait indiqué fin 2014 vouloir investir 86 milliards d'euros sur cinq ans dans ses nouveaux modèles et sa présence mondiale. Le patron du groupe, arrivé aux manettes il y a dix jours en pleine tempête, s'est aussi engagé devant ses salariés à tout faire pour limiter les conséquences sur les emplois. "Nous ne savons pas encore quelles conséquences la crise va avoir" à cet égard. "Mais nous allons nous battre pour qu'elles soient aussi limitées que possible, et nous allons tout faire pour maintenir l'emploi dans le groupe". Pour ce faire "nous disposons d'une palette d'instruments, des comptes épargne-temps à l'ajustement du volume de production". "Nous pouvons et nous allons surmonter cette crise", a-t-il promis à ses troupes. Il a reconnu n'avoir "pas toutes les réponses" aux questions qui se posent aujourd'hui, mais "les choses deviennent plus claires jour après jour".

