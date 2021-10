Amman (AFP). En Jordanie, Manuel Valls plaide pour une aide aux pays voisins de la Syrie

Le Premier ministre français, Manuel Valls a plaidé lundi à Amman pour une aide urgente aux pays voisins de la Syrie pour améliorer les conditions de vie des centaines de milliers de réfugiés syriens qu'ils accueillent. "L'urgence (), c'est d'aider les ONG et les agences (internationales) pour que les conditions d'accueil de centaines de milliers de réfugiés, 630.000 enregistrés officiellement en Jordanie, sans doute le double, se passe dans de bonnes conditions", a lancé le chef du gouvernement qui visitait un centre d'enregistrement des réfugiés près d'Amman. "Il faut que le développement et l'emploi soient favorisés en Jordanie" car "les réfugiés vont rester longtemps ici", a ajouté M. Valls. Si l'Union européenne a laborieusement accepté de recevoir 120.000 réfugiés, les pays voisins de la Syrie --Jordanie, Liban, Turquie-- accueillent à eux seul près des quatre millions de Syriens ayant fui les combats. Mais les appels de fonds lancés par l'ONU en faveur de ces réfugiés ont longtemps été négligés, contraignant le Programme alimentaire mondial (PAM) à réduire cet été ses aides au Liban et en Jordanie. La situation des réfugiés syriens en Jordanie devient de plus en plus difficile, ont souligné les responsables du Haut Commissariat de l'Onu pour les réfugiés (HCR) lors de la visite de M. Valls. 86% des réfugiés dans les zones urbaines vivent avec l'équivalent de moins de 98 dollars par mois. Depuis 2011, la guerre en Syrie a fait plus de 240.000 morts dont de nombreux enfants. "Même si nous trouvons une solution politique pour la Syrie, rapidement, même si nous réussissons à détruire Daech (acronyme arabe du groupe jihadiste Etat islamique), il faudra reconstruire la Syrie et cela prendra du temps", souligne le Premier ministre. Il s'est rendu ensuite dans la paroisse des chrétiens d'Orient de Marka, à Amman. Accueilli par un choeur d'enfants qui a entonné, les yeux fermés, un cantique en araméen, la langue du Christ, le Premier ministre a souligné également le "besoin de soutien et de réconfort" de ces réfugiés chrétiens irakiens. M. Valls a achevé lundi sa visite en Jordanie, deuxième étape d'une tournée au Moyen-orient commencée en Egypte et qui s'achèvera en Arabie saoudite.

