Grenoble (AFP). Un homme tue sa femme et son fils et se suicide en Isère

Un homme de 48 ans, sa femme de 51 ans et leur fils handicapé de 22 ans ont été retrouvés morts par arme à feu à Veurey-Voroize (Isère) dans la nuit de dimanche à lundi, a indiqué la gendarmerie qui privilégie la thèse du drame familial. "L'homme aurait tué son fils et sa femme avant de se suicider", a indiqué la même source, confirmant une information de France Bleu Isère. Les deux filles du couple, âgées de 12 et 17 ans, qui étaient présentes au domicile familial, ont donné l'alerte. Le drame est survenu entre 02H00 et 03H00 du matin, dans cette petite commune située à une quinzaine de kilomètres au nord de Grenoble, sur la route de Lyon. On ne sait pas si l'homme a laissé un mot expliquant son geste. "Les constatations sont encore en cours", a précisé la gendarmerie. D'après le voisinage, le couple était en instance de divorce. Le fils de 22 ans, handicapé physique, était en fauteuil roulant, atteint d'une maladie "qui a touché ses membres" et qui avait été diagnostiquée durant l'enfance. Les deux filles du couple, indemnes, ont été prises en charge par leur famille avant la mise en place d'un soutien psychologique.

