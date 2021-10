Grenoble (AFP). Un homme tue sa femme et son fils handicapé et se suicide

Un homme de 48 ans, sa femme de 51 ans et leur fils handicapé de 22 ans ont été retrouvés morts par arme à feu à Veurey-Voroize (Isère) dans la nuit de dimanche à lundi, a-t-on appris auprès de la gendarmerie qui privilégie la thèse du drame familial. "L'homme aurait tué son fils et sa femme avant de se suicider", a indiqué la même source, confirmant une information du Dauphiné Libéré. Ce sont les deux filles du couple, âgées de 12 et 17 ans, qui ont donné l'alerte.

