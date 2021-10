Football: Quevilly Rouen Métropole se qualifie sur le fil

Que retiendra t'on de ce match ? Le seul est unique but de la rencontre inscrit par le premier but sous ses nouvelles couleurs de Jean-Paul Mendy à la 74ème minute. Le reste n'aura pas été flamboyant mais l'essentiel a été assuré. Et, à ce stade de la compétition, c'est tout ce que l'on demande aux hommes de Manu Da Costa.

Les joueurs de Bolbec auront donc tenu quasiment toute la rencontre dans un match qui s'est résumé à une attaque défense pour les joueurs de Manu Da Costa face à des locaux habitués à disputer des matchs face à des équipes évoluant quatre échelons plus bas. A noter également la première titularisation de l'international togolais Kalen Damessi en pointe.

L'essentiel étant assuré, les Rouges et Jaunes retrouveront le championnat de CFA samedi 17 octobre.